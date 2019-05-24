Farmácia Cidadã, em Vitória Crédito: Caíque Verli

Mesmo com a ampliação dos espaços e com o atendimento agendado, retirar o remédio gratuito nas Farmácias Cidadãs ainda continua sendo um desafio complicado para muitos pacientes. Com pelo menos menos nove medicamentos em falta nas unidades da Grande Vitória, pacientes relatam que chegam a ficar meses esperando pelos remédios, o que atinge diretamente o tratamento deles.

Your browser does not support the audio element. Farmácia Cidadã - pacientes não encontram medicamentos e temem doença

Entre esses medicamentos que não chegam nas mãos dos usuários da Farmácia Cidadã, estão aqueles para dor crônica, para tratamento de Alzheimer, asma e insuficiência renal, conforme lista divulgada pela própria Secretaria Estadual de Saúde.

A vendedora Ana Claudia, usuária da Farmácia Cidadã de Vitória, conta que já viu remédios ficarem em falta na unidade Crédito: Caíque Verli

Uma dessas pacientes é a aposentada Ana Maria Cardoso, que tem artrose e está tentando há um mês conseguir, na Farmácia Cidadã em Jacaraípe, um remédio para tratar a enfermidade.

"Tenho dor crônica nos dois joelhos, segunda-feira vou no médico para dar entrada na cirurgia. Cheguei a comprar duas caixinhas, mas não posso comprar mais porque não tenho condições de comprar", conta.

Já a vendedora Ana Claudia, usuária da Farmácia Cidadã de Vitória, conta que já viu remédios ficarem em falta por meses na unidade. Ela também reclama da burocracia para conseguir pegar esses medicamentos. "Tinha que ter mais facilidade para pegar remédio. Tem que trazer muita papelada e tem remédio que às vezes não tem", pontua.

FORNECEDORES

A gerente estadual de Assistência Farmacêutica da Secretaria estadual de Saúde, Gabrieli Fernandes, afirma que esse atraso se deve a problemas com os fornecedores desses medicamentos.

"A gente depende desses fornecedores e os fornecedores têm tido problemas para fazer essas entregas. A grande maioria dos problemas que a gente tem de falta é com a data de entrega desses fornecedores, tanto dos medicamentos adquiridos pelo Estado quanto daqueles comprados pelo Ministério da Saúde", afirmou.

A gerente de assistência farmacêutica garantiu que a pasta está trabalhando para mudar o cronograma de pedidos para reduzir as falhas de distribuição dos medicamentos. Ainda segundo a Sesa, mesmo com esses remédios em falta, o índice de cobertura de usuários das farmácias no Estado é alto e se aproxima dos 100%.