Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PEREGRINAÇÃO

Farmácia Cidadã continua alvo de reclamações de pacientes no Estado

Alguns pacientes relatam não conseguir contato por telefone para pegar informações sobre medicamentos

Publicado em 10 de Maio de 2017 às 16:05

Publicado em 

10 mai 2017 às 16:05
Cida e várias idosas esperavam na fila nesta quarta-feira Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
A Farmácia Cidadã, serviço que oferece medicamentos de alto custo de à população, continua sendo alvo de reclamações na Grande Vitória. Na Capital, as filas continuam na unidade do Centro, inclusive com idosos, que precisam esperar horas apenas para pegar uma senha. Caso não consigam medicamentos, perdem tempo e às vezes precisam comprar. Os casos
já foram relatados pela reportagem da CBN
no ano passado. 
Farmácia Cidadã continua alvo de reclamações de pacientes no Estado
Uma aposentada de 63 anos, que não quis ser identificada, explicou que busca remédios por causa de um transplante de rim. Segundo ela, todos os meses precisa passar pela mesma situação e a demora chega a quatro horas. “Normalmente eu pego à tarde e consigo entrar. É a primeira vez que estou vindo de manhã e estou assustada. Tem que ficar no tempo, no sol ou na chuva”, relatou.
A primeira fila, segundo pacientes, é apenas para pegar uma senha. Muitos reclamam dos telefonemas não atendidos para pegar informações, como o administrador Cláudio Massa, de 46 anos, que sempre busca insulina para o filho de 14 anos, que tem diabetes. “Sempre falam para olhar no site, mas tem remédios que não estão na lista. Você liga, fica o dia todo, mas ninguém atende”, descreveu.
Há ainda quem precisa pagar por remédios, por não encontrar na Farmácia Cidadã. Esse foi o caso da corretora de imóveis Cida Britto, de 57 anos. Ela busca remédios de depressão para o filho de 28 anos. “Tem que ter uma logística melhor. Se não tem, contrata quem tem. Além do descaso, é de uma incompetência muito grande”, lamentou.
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que tem um índice de 95% de cobertura de medicamentos de alto custo. Explicou, no entanto, que alguns medicamentos dependem de licitação e pode acontecer de não haver fornecedores interessados, atraso na entrega ou falta de matéria prima pelo laboratório. Disse também que a demanda do local aumentou 30% com a chegada de medicamentos e pretende mudar o atendimento em Vitória. Quem precisar de informações sobre remédios precisa ligar nos telefones 3636-8417 e 3636-8418. Nossa reportagem testou o contato e foi atendida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: BR-101: terceiras faixas no Norte do ES até 2027
Pacotes de droga estavam em meio a carga de carreta
PRF apreende meia tonelada de maconha em carreta que iria de MG para Vitória
Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados