Cida e várias idosas esperavam na fila nesta quarta-feira Crédito: Kaique Dias CBN Vitória

A Farmácia Cidadã, serviço que oferece medicamentos de alto custo de à população, continua sendo alvo de reclamações na Grande Vitória. Na Capital, as filas continuam na unidade do Centro, inclusive com idosos, que precisam esperar horas apenas para pegar uma senha. Caso não consigam medicamentos, perdem tempo e às vezes precisam comprar. Os casos

no ano passado.

Your browser does not support the audio element. Farmácia Cidadã continua alvo de reclamações de pacientes no Estado

Uma aposentada de 63 anos, que não quis ser identificada, explicou que busca remédios por causa de um transplante de rim. Segundo ela, todos os meses precisa passar pela mesma situação e a demora chega a quatro horas. “Normalmente eu pego à tarde e consigo entrar. É a primeira vez que estou vindo de manhã e estou assustada. Tem que ficar no tempo, no sol ou na chuva”, relatou.

A primeira fila, segundo pacientes, é apenas para pegar uma senha. Muitos reclamam dos telefonemas não atendidos para pegar informações, como o administrador Cláudio Massa, de 46 anos, que sempre busca insulina para o filho de 14 anos, que tem diabetes. “Sempre falam para olhar no site, mas tem remédios que não estão na lista. Você liga, fica o dia todo, mas ninguém atende”, descreveu.

Há ainda quem precisa pagar por remédios, por não encontrar na Farmácia Cidadã. Esse foi o caso da corretora de imóveis Cida Britto, de 57 anos. Ela busca remédios de depressão para o filho de 28 anos. “Tem que ter uma logística melhor. Se não tem, contrata quem tem. Além do descaso, é de uma incompetência muito grande”, lamentou.