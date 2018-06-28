Famílias sem-teto desocupam o prédio do antigo Hotel Majestic Crédito: Eduardo Dias

O prédio do antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória, foi desocupado pelas famílias sem-teto que estavam morando no local. De acordo com informações de Vicente Mendes Filho, um dos líderes do movimento, os últimos moradores retiraram seus pertences do prédio nesta quarta-feira (28) e as famílias que habitavam o imóvel espalharam-se por outras três ocupações existentes no Centro de Vitória.

A reportagem da CBN Vitória foi ao prédio na manhã desta quinta-feira e constatou que as portas estavam trancadas, e as faixas que as famílias estendiam nas janelas também foram retiradas.

Cerca de 15 famílias começaram a morar no edifício em meados e abril, mas uma decisão judicial expedida no dia 15 de maio ordenou a desocupação do imóvel e a reintegração de posse. Desde então aconteciam negociações entre os moradores e membros do governo estadual para que a desocupação acontecesse sem a utilização de força policial.

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A desempregada Tânia Mara Félix, de 59 anos, deixou o imóvel do antigo Hotel Majestic na última terça-feira e está morando no prédio histórico da antiga escola São Vicente de Paulo, de propriedade da Prefeitura de Vitória e foi ocupado no domingo. Segundo ela, a falta de água é um dos principais problemas do local.

"Minha vida não está nada boa, porque sou sozinha e não tenho ninguém que me ajuda. Não tenho mãe, não tenho ninguém, sou eu sozinha. Recebo Bolsa Família de R$ 87, só. Estou esperando uma casa, porque preciso de um teto. Como vou ficar no mundo lá e cá igual andarilha?", disse a moradora da ocupação.

De acordo com líderes da ocupação do prédio da antiga escola São Vicente de Paulo, cerca de 30 pessoas estão morando no local. Além da falta de água, os moradores do prédio estão fazendo ligações clandestinas para ter acesso à energia elétrica. O prédio da antiga escola está em péssimas condições de conservação - várias paredes estão com buracos e os forros de madeira do teto de muitas das antigas salas de aula também já caíram.

Próximo do Hospital Central, no Centro da Capital, cerca de 30 famílias sem-teto moram em um prédio particular que foi ocupado no começo do mês de maio. O desempregado Elias Toledo está morando no local há dois meses, com a esposa e os dois filhos.

"Era a minha opção: ou sustentava minha família ou pagava o aluguel e deixaria eles com fome. Meu dever de pai falou mais alto, porque eu tenho muito cuidado com minha família", disse o morador da ocupação.