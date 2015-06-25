Famílias recebem cobertores em campanha de agasalho no Estado

Pelo menos cinco mil famílias capixabas residentes nas regiões Serrana e do Caparaó devem passar o inverno mais aquecidas ao receberem doações de cobertores do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil Estadual, na campanha "Inverno Solidário". A proximidade do inverno e os climas mais frios nos últimos dias levou a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil a iniciar a ação social, que distribuiu 16 mil cobertores para as Defesas Civis Municipais. O material será repassado aos moradores cadastrados e que sofrem com as temperaturas mais frias em seus municípios, segundo o Coronel Fabiano Bonno.

Your browser does not support the audio element. Famílias recebem cobertores em campanha de inverno no Estado

"Foi uma parceria com a Receita Federal. Logo após as chuvas de 2013/2014, eles captaram essa quantidade de cobertores no Rio de Janeiro e fizeram a doação para gente. O material está aqui à disposição. A temperatura no inverno promete ser mais rigorosa e a gente quer dar uma amenizada nas famílias mais carentes, para que elas sofram menos com essas baixas temperaturas no inverno", afirmou à Rádio CBN Vitória.

Prioridade

A prioridade é para os 23 municípios que compõem a Região Serrana e Região do Caparaó. Até o momento, 11 municípios fizeram a solicitação à Defesa Civil Estadual. São eles: Alegre, Conceição do Castelo, Guaçuí, Ibatiba, Irupi, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Santa Leopoldina e Conceição Castelo foram os que requisitaram maior número de cobertores, 800 cada um. Para o coordenador da Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante, Woelpher Pierangelo de Freitas Bárbara, os cobertores surgiram em boa hora. Neste ano, a temperatura já chegou a 8 graus, e a expectativa é que o frio piore.

"Existem 400 pessoas que necessitam desses cobertores. temos um estoque e para completar pedimos mais para os Bombeiros. Venda Nova como todo mundo sabe é muito fria. Esses coberturas caíram do céu, literalmente, para gente", afirmou.

De acordo com o coronel Bonno, municípios de outras regiões também poderão fazer solicitação em caso de sobra de cobertores. Quatro da Região Norte já fizeram isso: Baixo Guandu, Ibiraçu, Nova Venécia e Pancas.

"Demos prioridade para os municípios da região Serrana e Caparaó, porque lá a população carente sofre mais, as temperaturas atingem níveis baixos. Se sobrar alguma coisa vamos estender campanha para outros municípios do Estado. Mas, a gente está percebendo uma mudança climática. O clima está bem doido. Onde faz mais calor, no inverno a temperatura está mais rigorosa, mais fria. Nesses municípios do Norte, que fazem mais calor, já verificaram a necessidade com famílias carentes que precisam desse tipo de assistência e estamos fazendo essa entrega", explicou.