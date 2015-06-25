Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

INVERNO SOLIDÁRIO

Famílias recebem cobertores em campanha de agasalho no Estado

Pelo menos cinco mil famílias capixabas residentes nas regiões Serrana e do Caparaó devem passar o inverno mais aquecidas

Publicado em 25 de Junho de 2015 às 17:29

Publicado em 

25 jun 2015 às 17:29
Pelo menos cinco mil famílias capixabas residentes nas regiões Serrana e do Caparaó devem passar o inverno mais aquecidas ao receberem doações de cobertores do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil Estadual, na campanha "Inverno Solidário". A proximidade do inverno e os climas mais frios nos últimos dias levou a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil a iniciar a ação social, que distribuiu 16 mil cobertores para as Defesas Civis Municipais. O material será repassado aos moradores cadastrados e que sofrem com as temperaturas mais frias em seus municípios, segundo o Coronel Fabiano Bonno.
Famílias recebem cobertores em campanha de inverno no Estado
"Foi uma parceria com a Receita Federal. Logo após as chuvas de 2013/2014, eles captaram essa quantidade de cobertores no Rio de Janeiro e fizeram a doação para gente. O material está aqui à disposição. A temperatura no inverno promete ser mais rigorosa e a gente quer dar uma amenizada nas famílias mais carentes, para que elas sofram menos com essas baixas temperaturas no inverno", afirmou à Rádio CBN Vitória.
Prioridade
A prioridade é para os 23 municípios que compõem a Região Serrana e Região do Caparaó. Até o momento, 11 municípios fizeram a solicitação à Defesa Civil Estadual. São eles: Alegre, Conceição do Castelo, Guaçuí, Ibatiba, Irupi, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.
Santa Leopoldina e Conceição Castelo foram os que requisitaram maior número de cobertores, 800 cada um. Para o coordenador da Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante, Woelpher Pierangelo de Freitas Bárbara, os cobertores surgiram em boa hora. Neste ano, a temperatura já chegou a 8 graus, e a expectativa é que o frio piore.
"Existem 400 pessoas que necessitam desses cobertores. temos um estoque e para completar pedimos mais para os Bombeiros. Venda Nova como todo mundo sabe é muito fria. Esses coberturas caíram do céu, literalmente, para gente", afirmou.
De acordo com o coronel Bonno, municípios de outras regiões também poderão fazer solicitação em caso de sobra de cobertores. Quatro da Região Norte já fizeram isso: Baixo Guandu, Ibiraçu, Nova Venécia e Pancas.
"Demos prioridade para os municípios da região Serrana e Caparaó, porque lá a população carente sofre mais, as temperaturas atingem níveis baixos. Se sobrar alguma coisa vamos estender campanha para outros municípios do Estado. Mas, a gente está percebendo uma mudança climática. O clima está bem doido. Onde faz mais calor, no inverno a temperatura está mais rigorosa, mais fria. Nesses municípios do Norte, que fazem mais calor, já verificaram a necessidade com famílias carentes que precisam desse tipo de assistência e estamos fazendo essa entrega", explicou.
As primeiras entregas foram realizadas na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em Jardim da Penha, Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados