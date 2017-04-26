Um grupo de famílias que ocupava uma propriedade particular no bairro Grande Vitória, na Capital, está acampado no pátio da Casa do Cidadão, Maruípe. A ocupação do prédio, onde também funciona a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Vitória, teve início na tarde de terça-feira (25), após uma decisão judicial de reintegração de posse. Uma das líderes do movimento, que não quis se identificar, informou que cerca de 100 pessoas participam da ocupação. Eles reivindicam residências populares.

Your browser does not support the audio element. Famílias que saíram de terreno agora ocupam pátio da Casa do Cidadão

Ainda de acordo com essa liderança, a ideia de ocupar o prédio da prefeitura surgiu depois que um oficial de Justiça, acompanhado de policiais militares, comunicou aos ocupantes que o terreno precisava ser desocupado. “Não temos moradia própria, precisamos de um local para viver, se não pode ser lá, que seja em outro local”, contou.

A ocupante contou à reportagem que conversas estão acontecendo com representantes da prefeitura de Vitória. Disse também que a ocupação é por tempo indeterminado, até que as famílias sejam incluídas em cadastros de moradias populares.

Os manifestantes ocupam o pátio da Secretaria, mas podem acessar as dependências do prédio para beber água e utilizar os sanitários, inclusive, durante à noite.