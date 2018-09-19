Mais de 20 famílias estão na escola aguardando alguma providência da prefeitura Crédito: Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Famílias que ocupam escola serão realocadas em Vila Velha

Segundo o prefeito de Vila Velha, Max Filho, a previsão da gestão municipal é que essas famílias permaneçam no abrigo provisório até que sejam encaminhadas para programas de moradia popular, como o “Minha Casa, Minha Vida”. O tempo em que as famílias permanecerão no Cras de Morada da Barra não foi informado pelo prefeito.

Durante a coletiva, Max Filho ainda explicou que, até que o prédio do Cras esteja apropriado para receber as famílias, já que manutenções pontuais precisam ser feitas, elas permanecerão alojadas na Unidade Municipal de Ensino Fundamental Prof. Darcy Ribeiro. Com isso, cerca de mil alunos que estudam na escola continuam com aulas suspensas.

Ainda de acordo com o prefeito, o Cras de Morada da Barra tem capacidade para receber 21 famílias. Com isso, oito famílias não poderiam ser realocadas no espaço. Devido a isso, Max Filho disse que a Justiça precisará decidir quais famílias serão as escolhidas para serem abrigadas no prédio. Sobre as oito famílias restantes, o prefeito disse que espera a ajuda do Governo do Estado para solucionar a questão.

Um dos moradores despejados, o soldador Francisco Mariano da Silva contou que não estava muito animado com a transferência das famílias para um imóvel da prefeitura. "Não vale a pena. Vale a pena eu ter a minha casa, onde eu vou de novo entrar e saber que estou dentro da minha casa, como eu já estava dentro da minha", disse.

Para Max Filho, a desocupação se deu de forma não planejada. “A prefeitura lamenta que essa decisão judicial tenha sido cumprida sem um plano pensado a respeito de para onde seriam levadas essas famílias e também lamenta a decisão de se ocupar um prédio de uma escola pública em pleno funcionamento.”

Por nota, a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), informou que ainda não foi solicitada formalmente para ajudar as famílias e que é uma atribuição do município de Vila Velha resolver a questão.

POLÍCIA MILITAR

O prefeito também criticou a ação da Polícia Militar durante a operação de desapropriação do terreno. De acordo com Max Filho, houve uso excessivo de força por parte dos militares que integraram a ação.

A Polícia Militar informou que quando há desobediência à ordem legal, cabe ao Estado, através de suas forças policiais, o uso legal e proporcional da força na garantia do cumprimento da ordem emanada pelo poder judiciário.

A PM ainda informou que, em casos como esse, convida todos os envolvidos, incluindo moradores, para reuniões preparatórias com o objetivo de diminuir os impactos. No entanto, não confirmou se essas reuniões foram realmente realizadas e quem teria participado.

Famílias são retiradas de terreno ocupado irregularmente em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini | GZ

ÁREA

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a área desocupada no bairro Morada da Barra possui 24 mil metros quadrados. O espaço é de propriedade particular e pertence a um grupo de 10 pessoas que ajuizaram ação na Justiça e obtiveram decisão judicial para sua desocupação. O processo judicial foi instaurado de 2014.