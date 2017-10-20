Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Sem-tetos

Famílias que estavam no IAPI ocupam prédio particular no Centro

As famílias fazem parte do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. São cerca de 120 pessoas ocupando seis andares do prédio

Publicado em 20 de Outubro de 2017 às 14:14

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

20 out 2017 às 14:14
Mais de 30 famílias sem-teto ocuparam um prédio particular na avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, na última terça-feira (17). Os manifestantes são parte do grupo que ocupou por dois meses o antigo prédio do IAPI, também no Centro.
Famílias que estavam no IAPI ocupam prédio particular no Centro
As famílias fazem parte do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLP). Antes de ir para o prédio, que fica ao lado da Casa Porto, eles estavam no edifício do antigo hotel Sagres, também no Centro, mas a Justiça concedeu a reintegração de posse.
Os manifestantes estão ocupando seis, dos nove andares do prédio na Jerônimo Monteiro. Eles não quiseram gravar entrevista, mas informaram que são 31 famílias que estão no edifício.
Como o prédio está sem energia, o grupo fez uma instalação irregular para conseguir energia elétrica.
Os ocupantes decidiram sair do Sagres antes da reintegração de posse. A Defensoria Pública Estadual prestou assessoria ao grupo no caso da ocupação do hotel, mas não foi acionada pelo Movimento depois que ele ocupou o prédio na terça-feira.
Segundo o defensor público Vinícius Lamego, do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam), a reintegração no hotel desativado estava marcada para este domingo (22)."Nesses casos mais complicados que envolvem mais pessoas, a Polícia tem um procedimento. Faz uma análise de risco prévio no local, marca uma reunião preparatória para convocar as partes necessárias para fazer a reintegração e só depois ela faz a desocupação", explica.
Outras 26 famílias que também tiveram que deixar o IAPI ocupam o Edifício Santa Cecília, no Parque Moscoso. O prédio pertence a Prefeitura de Vitória. A Justiça negou a reintegração de posse e administração municipal informou que ia recorrer da decisão.
Sobre a ocupação na Jerônimo Monteiro, a Prefeitura de Vitória informou que o prédio é particular e disse que administração municipal que tem responsabilidade com o patrimônio público da cidade. Com relação à dificuldade desses moradores em conseguir uma moradia, disse que desenvolve o projeto Morar no Centro, que colabora na revitalização da área central da cidade, dando função social a edifícios abandonados ou mal aproveitados. A Prefeitura de Vitória informou que atualmente quase 500 pessoas que aguardam uma moradia definitiva recebem o benefício transitório do aluguel.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados