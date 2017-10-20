Mais de 30 famílias sem-teto ocuparam um prédio particular na avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória, na última terça-feira (17). Os manifestantes são parte do grupo que ocupou por dois meses o antigo prédio do IAPI, também no Centro.

Your browser does not support the audio element. Famílias que estavam no IAPI ocupam prédio particular no Centro

As famílias fazem parte do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLP). Antes de ir para o prédio, que fica ao lado da Casa Porto, eles estavam no edifício do antigo hotel Sagres, também no Centro, mas a Justiça concedeu a reintegração de posse.

Os manifestantes estão ocupando seis, dos nove andares do prédio na Jerônimo Monteiro. Eles não quiseram gravar entrevista, mas informaram que são 31 famílias que estão no edifício.

Como o prédio está sem energia, o grupo fez uma instalação irregular para conseguir energia elétrica.

Os ocupantes decidiram sair do Sagres antes da reintegração de posse. A Defensoria Pública Estadual prestou assessoria ao grupo no caso da ocupação do hotel, mas não foi acionada pelo Movimento depois que ele ocupou o prédio na terça-feira.

Segundo o defensor público Vinícius Lamego, do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia (Nudam), a reintegração no hotel desativado estava marcada para este domingo (22)."Nesses casos mais complicados que envolvem mais pessoas, a Polícia tem um procedimento. Faz uma análise de risco prévio no local, marca uma reunião preparatória para convocar as partes necessárias para fazer a reintegração e só depois ela faz a desocupação", explica.

Outras 26 famílias que também tiveram que deixar o IAPI ocupam o Edifício Santa Cecília, no Parque Moscoso. O prédio pertence a Prefeitura de Vitória. A Justiça negou a reintegração de posse e administração municipal informou que ia recorrer da decisão.