Cerca de oito famílias sem-teto ocuparam o prédio da antiga Escola São Vicente de Paulo, no Centro de Vitória, na noite deste domingo (24). O prédio histórico está desativado desde 2006, quando as atividades da escola começaram a ser realizadas em outro local.
A reportagem da CBN Vitória teve autorização das famílias para entrar no prédio ocupado. Assim como acontece em outras ocupações, o prédio da antiga escola está em péssimas condições de conservação - várias paredes estão com buracos e os forros de madeira do teto de muitas das antigas salas de aula também já caíram. Além disso, o local tem muito lixo e poeira.
Famílias ocupam prédio histórico da prefeitura no Centro de Vitoria
Mesmo com todos esses problemas, as famílias passaram boa parte da manhã desta segunda-feira limpando o local. Os ocupantes também tentam fazer ligações de água e energia no prédio.
Algumas famílias que ocupam o prédio da antiga Escola São Vicente de Paulo estavam no edifício do antigo Hotel Majestic, também no Centro de Vitória, mas receberam ordem judicial para desocupar o local. Mesmo com essa decisão, outras famílias continuam ocupando o prédio do Majestic e afirmam que não vão obedecer a ordem judicial de desocupação, que determina a saída deles do prédio para esta segunda-feira (25).
A ocupante Maria Luzia de Oliveira, de 49 anos, é uma das pessoas que saiu do antigo hotel e ocupou o prédio onde a escola funcionava.
"Eu saí porque estou com medo dos homens (a polícia) invadirem lá. O prazo que eles deram foi até hoje (segunda), para tirar todo mundo de lá. Na folha estava escrito que eles iriam tirar todo mundo de lá", disse a ocupante do prédio da prefeitura.
PREFEITURA ACOMPANHA SITUAÇÃO
Por nota, a Prefeitura de Vitória informou que está acompanhando o caso das famílias por meio da Secretaria de Assistência Social. Sobre o prédio ocupado, a prefeitura afirmou que o projeto arquitetônico de restauro da antiga Escola São Vicente de Paulo está em desenvolvimento e captação de recursos.
A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que colocou à disposição das famílias os serviços dos Cras, por meio do cadastro no CADÚnico, que é a principal porta de entrada para os projetos habitacionais do município. Até o momento, segundo a prefeitura, não houve procura por parte das famílias.
PRÉDIO HISTÓRICO
O prédio ocupado foi construído século XIX e por muitos anos foi a residência de José de Melo Carvalho Muniz Freire, que governou o Estado duas vezes. Em 1971, o prédio e todo acervo do estabelecimento de ensino foi doado pelo professor Aristóbulo Barbosa Leão para a Prefeitura Municipal de Vitória, fazendo parte do sistema municipal de ensino.
A Escola São Vicente de Paulo ocupou por 93 anos a casa do governador Muniz Freire e, em 2006, devido a problemas estruturais, a escola foi transferida para o antigo Colégio do Carmo, onde se encontra até a presente data.
Em 2014, quando a edificação completou 100 anos de uso, a Prefeitura Municipal de Vitória anunciou que o prédio seria restaurado e que os projetos deveriam ser concluídos no primeiro semestre de 2015.