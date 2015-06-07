Quem não viajou neste feriado prolongado de Corpus Christ aproveitou o último dia de descanso para passear pelos parques de Vitória. No Parque Botânico Vale, por exemplo, este domingo (7) foi de uma extensa programação para a criançada, incluindo oficinas a apresentações de teatro.A servidora pública Alessandra Coelho levou a filha Emanuele, oito anos, para brincar no Parque Botânico neste domingo. Ela conta que passeios em parques como o Botânico, Fazendinha e Pedra da Cebola já fazem parte da rotina da família.
Famílias encerram feriadão com brincadeiras e passeio ecológico em Vitória
“Ficamos muito dentro do apartamento, por isso o parque é um ótimo espaço para família. Em um dia assim nos sentimos até melhor”, contou à Rádio CBN Vitória.
No local onde ficam os brinquedos, Emanuele contou que este era o cantinho favorito dela no parque. “Já brinquei no trenzinho, fui em um outro local do parque, mas lá o brinquedo é só para menores de cinco anos. Brinquei no balanço e já fui em quase todos os brinquedos hoje”, disse.
Passear no parque também foi o programa que a professora Alessandra Shuvarts escolheu para curtir com a filha Valentina, 10 anos. Ela conta que Valentina gosta muito quando há uma programação especial para as crianças. “Sempre vamos ao parque. Aproveito as programações que recebo no e-mail”, afirmou.
O Parque Botânico Vale funciona de terça a domingo sempre das 8 horas às 17 horas. A entrada é gratuita. Além deste espaço, Vitória conta com outros 13 parques abertos à população para o lazer de crianças e adultos. O mais antigo deles é o centenário Parque Moscoso que completou 103 anos no fim de maio deste ano. O mais novo é a Chácara Paraíso, em Barro Vermelho, inaugurado em junho de 2013. Este parque conta pistas de caminhada, módulo para orientação ao exercício, bicicletários, playground e estacionamento.