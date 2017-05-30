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OCUPAÇÃO

Famílias do prédio do IAPI vão recorrer na Justiça contra desocupação

156 famílias que estão no edifício há cerca de um mês e afirmam que não vão deixar o local por não terem para onde ir

Publicado em 30 de Maio de 2017 às 18:38

Publicado em 

30 mai 2017 às 18:38
Mesmo com a determinação da Justiça para que o prédio do antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, seja desocupado, o representante das 156 famílias que estão no edifício há cerca de um mês afirma que as pessoas não vão deixar o local por não terem para onde ir. A liminar da 2ª instância da Justiça Federal passou a ter validade nesta segunda-feira (29), entretanto, os ocupantes ainda não foram notificados.
Famílias do prédio do IAPI vão recorrer na Justiça contra desocupação
De acordo com Tiago de Almeida, um dos coordenadores do Movimento Nacional de Luta por Moradia (MNLM), ocupante do Ed. Presidente Vargas e representante jurídico da ocupação, as famílias foram surpreendidas com a decisão do desembargador federal Reis Friede, determinando a desocupação. Segundo ele, assim que os moradores forem notificados eles irão recorrer.
"Vamos recorrer. Já estamos preparados juridicamente, conversando com advogados e com o defensor público da União, doutor João Marcos. Estamos juntos com as brigadas populares para recorrer dessa decisão”, contou.
Tiago explicou que os ocupantes trouxeram vida para um edifício que era utilizado como ponto de prostituição e uso de drogas. Ele foi limpo pelo moradores. Várias caçambas de entulho foram retiradas do local. Na manhã desta terça-feira (30), a água e a energia elétrica foram desligadas pelas companhias, porém, os ocupantes refizeram as ligações.
Segundo Tiago, os moradores só vão desocupar o prédio se eles forem encaminhados para outro local. “Hoje, se tivermos que sair desse prédio as famílias vão para a rua. As roupas, os móveis, as crianças vão para a rua. Infelizmente, todas as pessoas que estão no Edifício Presidente Vargas não têm para onde ir”, afirmou.
O representante jurídico do movimento afirmou que a ocupação tem o apoio de muitos moradores do Centro. Do lado de fora do edifício, uma mesa foi colocada para receber doações. Produtos de limpeza, água mineral e alimentos diariamente são doados pelas pessoas da região.
O prédio do IAPI é de propriedade da Superintendência de Patrimônio da União (SPU). Ele foi ocupado no dia 02 de maio. Na mesma semana, a União entrou na Justiça pedindo a reintegração de posse. O pedido foi parcialmente negado. A Justiça determinou que as famílias continuassem no local, pois elas não têm para onde ir. No entanto, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com recurso na 2ª instância e obteve a liminar.

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