Famílias dividem pequenos espaços em prédios ocupados de Vitória

O casal Edson e Liliane moram em prédio ocupado no Centro de Vitória Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

A chuva que alagou vários lugares da Grande Vitória em meados do mês de abril também encheu de água a casa que Edson Oliveira e Liliane Rocha moravam, no bairro Inhanguetá, em Vitória. Os dois estão desempregados e a renda que conseguem vêm da venda de balas. O dinheiro é usado para sustentar oito crianças. Para não precisar correr o risco de morar na rua, o casal decidiu se juntar a um grupo de famílias sem-teto que ocupam um prédio no Centro de Vitória.

Edson, Liliane e os oito filhos estão convivendo com a nova realidade há três semanas, morando no terceiro andar do antigo Hotel Majestic. Além do casal e as crianças, uma irmã de Liliane, grávida de seis meses, também se juntou a eles. Agora são 11 pessoas dividindo um cômodo um pouco maior que a sala de um apartamento popular.

"Nós estamos igual coração de mãe, onde tem espaço nós encaixamos (mais pessoas). Onde não tem espaço, a gente acha onde colocar", disse Liliane.

A realidade vivida pela família de Edson é semelhante a de dezenas de outras famílias em Vitória. De acordo com número do Movimento Nacional das Famílias Sem-teto vindas da Fazendinha (MNFTF), pelo menos seis prédios estão ocupados no Centro da Capital, com mais 200 de moradores. Um movimento que começou há dois anos, no bairro São Pedro.

Como a maioria dos prédios estavam desocupados há muito tempo, a falta de manutenção danificou os tetos, muitas paredes estão descascadas ou com problemas no reboco. Em muitos casos, as divisórias dos cômodos são feitas com lençóis pendurados em fios esticados. Os banheiros e a área de serviço são compartilhados entre os moradores. Na maioria dos prédios, o abastecimento de água e energia é feito com ligações clandestinas.

O quarto do ocupante Naldo Bispo dos Santos ainda não tem luz, ele a esposa estão dormindo no chão, mas Naldo garante que está aliviado por não precisar dormir em calçadas.

"Quem fala que morar na rua é bom? Dormir na rua, não ter lugar para cozinhar, não ter lugar para tomar banho...Aqui já tem isso, já está totalmente diferente", explicou o ocupante Naldo.

Em meio a tantos casais formados pessoas mais velhas, os jovens Wagner Ramalho, de 27 anos, e Sabrina dos Santos, 16, estão dando os primeiros passos da vida de casal na ocupação do antigo Hotel Majestic. Sabrina morava com a mãe na ocupação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), conheceu Wagner no Centro de Vitória, e os dois estão juntos há seis meses.

Wagner perdeu o emprego há pouco tempo, mas como ainda não conseguiu terminar os estudos do ensino fundamental, está com dificuldades para arrumar um novo trabalho.

"Não temos dinheiro para pagar o aluguel e se manter, então o movimento recebeu a gente de braços abertos. Estou procurando trabalho, assim que tiver condições de pagar o aluguel, vamos sair daqui, porque não podemos ocupar o espaço que pode servir para outra família que precisa de moradia e não pode pagar aluguel", disse Wagner.

OUTRAS OCUPAÇÕES

A poucos quilômetros do antigo Hotel Majestic, o prédio Santa Cecília está ocupado por 40 famílias, mas os moradores optaram por não deixar equipes de reportagem entrar no local.

Também na região próxima do Parque Moscoso está o edifício Pereira Cortes, que foi ocupado por cinco famílias nesta terça-feira. É lá que o carpinteiro Hélio Alves, a esposa e o filho vão morar a partir de agora. Desempregado e sem dinheiro para pagar aluguel, ele afirma que a ocupação era uma das poucas alternativas.

"Estou desempregado há cinco meses. Viemos para ocupar, cuidar do lugar e colocar as crianças para estudar. Espero que as coisas vão melhorar para nós, e tem mais gente para vir para cá também", disse Hélio.

Além do antigo Hotel Majestic, do prédio Santa Cecília e do edifício Pereira Cortes, também estão ocupados o prédio do antigo Hotel Ômega, o antigo Colégio Americano e a Casa de Assistência - todos no Centro de Vitória.

CUIDADOS COM A SEGURANÇA

A situação dos prédios ocupados por famílias sem-teto voltou a ficar em evidência nos últimos dias, após um grave incêndio, que causou o desabamento de um prédio, em São Paulo. No ano passado, em Vitória, também aconteceu um incêndio em um prédio ocupado no Centro da Capital. Na ocasião, uma das moradores se queimou quando ascendeu um fogareiro improvisado.

Para evitar novos acidentes e até mesmo espantar o risco de violência, moradores dos prédios ocupados no Centro de Vitória seguem algumas regras de segurança. Entre as principais está a proibição do uso de drogas e o consumo de bebidas alcoólicas dentro das ocupações. Também é proibida a utilização de fogareiros e a entradas de pessoas sem autorização. Em alguns casos, o morador que descumpre as regras é expulso da ocupação.

Coordenador de ocupação dos prédios no Centro de Vitória, Vicente Mendes Filho, mais conhecido como MC Tim, comentou a importância das regras.

"Nós temos isso como um procedimento de todas as ocupações. Cada liderança repasse isso para os ocupantes dos prédios", explicou MC Tim.

REGRAS

- Proibido usar drogas (infrator é expulso da ocupação)

- Proibido ingerir bebidas alcoólicas (infrator é expulso da ocupação)

- Proibido ascender fogareiros (infrator é expulso da ocupação)

- Proibida a entrada de pessoas não autorizadas

- Lei do Silêncio às 22H

- Proibido brigar dentro da ocupação (infrator é expulso da ocupação)

LOCAIS OCUPADOS

Antigo colégio Americano

No prédio onde funcionava escola no Centro, moram 45 pessoas.

Prédio Santa Cecília

Este prédio no Centro de Vitória está ocupado por 120 pessoas.

Casa de assistência

A casa, no Centro, funcionava como acolhimento institucional mas estava fechada e foi ocupada por seis pessoas.

Antigo Hotel Majestic

Aproximadamente 30 moradores

Antigo prédio Ômega

Aproximadamente 15 moradores

Prédio próximo ao Hospital São José