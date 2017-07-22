Famílias deixam o prédio do IAPI em Vitória

Famílias deixam prédio do IAPI no Centro de Vitória Crédito: Caique Verli | Rádio CBN

Quase três meses após o início da ocupação no antigo Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, as famílias que ainda moravam no prédio começaram a deixar o local na manhã deste sábado (22). A Justiça Federal já tinha determinado a desocupação do prédio, atendendo a um pedido da Advocacia-Geral da União.

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A reintegração de posse estava marcada para domingo (23), mas foi antecipada em um dia a pedido dos próprios moradores, segundo o oficial de Justiça Bruno Federici. Caso os moradores não saíssem até a manhã deste domingo, estava autorizado o uso de força policial. "A intenção foi sair de uma forma mais tranquila, sem a presença da Polícia. A maioria já tinha saído antes, tinham mais de 300 ocupantes e agora esse número ficou reduzido", conta o oficial.

O oficial chegou ao prédio antes das 8h, sem a presença da Polícia Militar. A União disponibilizou caminhões e carregadores para ajudar na retirada dos bens das famílias do prédio. A Prefeitura de Vitória cedeu um galpão para que os manifestantes guardassem seus pertences. Mesmo assim, o clima era de tristeza e medo entre as pessoas que afirmaram que não tinham para onde ir. Segundo o oficial, cerca de dez ocupantes ainda resistiam a deixar o prédio.

A diarista Ana Carla, que está desempregada, conta que vai levar os móveis para a laje de uma amiga, mas não tem onde dormir. "Sobra para a gente pagar. Mal arranjam um galpão. A gente é bicho? Vou tentar ver se guardo (os pertences) no galpão ou na laje de uma conhecida até conseguir arranjar dinheiro para pagar aluguel. Se eu sair daqui, não tenho lugar para dormir", desabafa.

A doméstica Rosinanda dos Santos diz que conseguiu alugar uma casa, mas que teme não ter dinheiro para pagar porque só tem o benefício do "Bolsa Família" como renda. "A gente não estava esperando isso (a decisão da reintegração) não, mas a hora de sair chegou. Tem muita gente que não tem lugar para ir. Vou voltar a morar de aluguel, mas o benefício do Bolsa Família que eu recebo é uma mixaria. Como vai ser a vida da gente agora?", questiona.