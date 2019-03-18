Famílias de morros de Vitória recebem projetos para reformar casas

Famílias carentes de Vitória começaram a receber projetos arquitetônicos para reforma de suas casas. O objetivo é evitar que sejam as estruturas construídas tenham riscos de desabamento. Essa preocupação com as residência, localizadas principalmente em morros da capital, só é possível graças ao trabalho de alunos e professores de Arquitetura, que elaboram as intervenções de forma gratuita. A execução da obra fica por conta do morador.

A equipe, formada por estudantes da Faculdade Católica de Vitória, já está finalizando a entrega de quatro projetos: uma no Forte São João, duas no Romão e uma no Cruzamento. Uma das moradoras contempladas é a auxiliar de serviços gerais Ivanilda de Oliveira, de 36 anos. Ela está há seis anos desempregada, mora com os dois filhos e recebeu o projeto para a construção de um banheiro.

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"Eu moro em um cômodo só, e meu sonho é ter um banheiro dentro de casa e dois quartos para os meus filhos. Meu banheiro fica no quintal e quando chove é complicado para ir nele", conta.

ECONOMIA

Idealizador do projeto, o professor do curso de Arquitetura Marcos Antonio Spinasse destacou também que além de uma obra segura, ter um projeto em mãos ajuda a economizar na construção. "Muitas vezes eles constroem, mas depois destroem, fazem de novo, fazem espaços que não são adequados. Então o trabalho, além de resolver problemas estruturais, também ajuda na questão da economia, deles utilizarem os recursos de forma mais apropriada".

Professor e aluno de arquitetura com o Morro do Romão ao fundo Crédito: Caíque Verli

Membro do projeto e aluno de arquitetura, Wilder Brandão, explica que as famílias devem ter no máximo renda de três salários mínimos para serem atendidas pela equipe.

"Elas têm que estar inseridas no Cadastro Único. A partir daí, olhamos a necessidade real de atendê-las e vamos na casa ver o que precisam", complementa o estudante.