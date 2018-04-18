Famílias de Flexal recorrem às doações após prejuízos com as chuvas

Móveis e colchões foram descartados Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Um dia depois da forte chuva que atingiu a Grande Vitória, os moradores do bairro Flexal I, em Cariacica, contavam os prejuízos. Casas foram invadidas pela água e muitos moradores perderam o pouco que tinham. Depois da tempestade, o bairro continuava com as ruas cheias de lama e com pilhas de móveis e colchões descartados pela população.

Your browser does not support the audio element. Famílias de Flexal recorrem às doações após prejuízos com chuvas

Marlene Santiago ficou sem comer desde a manhã de segunda até a tarde desta terça Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Para a pensionista Jadir Santiago, de 59 anos, chuva é sinônimo de preocupação. Ela conta que sempre que chove mais forte, um bueiro em frente a casa dela transborda e invade a casa. Nesta terça-feira (17), a sala da casa da pensionista continuava alagada, mais de 24 horas depois da enchente. A pensionista perdeu quase tudo, entre móveis, colchão, eletrodomésticos e comida.

"Nós perdemos tudo, armário, guarda-roupa, estante. A geladeira eu não sei se vai funcionar ou não, as camas estão todas molhadas. Toda vez que chove é assim. Aqui em Flexal, todos nós vivemos nessa penúria toda. A nossa vida é essa.“

Jadir Santiago ainda estava com a casa alagada nesta terça Crédito: Rafael Monteiro de Barros

Marlene Gurgel, de 59 anos, também vive em Flexal I, próximo a um valão. Na casa dela, que tem apenas um cômodo, onde estava tudo que ela guardava, a água chegou a um metro de altura, aproximadamente.

Além das perdas de móveis, eletrodomésticos e colchão, Marlene também perdeu toda a comida que tinha. Por conta disso, desde a manhã de segunda-feira (16) até a tarde desta terça, só comeu algumas bananas doadas por um comerciante da região. “Eu estou até agora sem almoçar. Só vou comer um pouquinho de noite.”