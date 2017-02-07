Desde o fim de semana, sem policiamento nas ruas, a Região Metropolitana de Vitória continua registrando altos índices de homicídios. De acordo com o Sindicato de Policiais Civis do Espírito Santo, pelo menos 75 homicídios foram registrados até o fim da manhã desta terça-feira (7).

No Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, dezenas de pessoas aguardavam na recepção lotada e na rua, em frente ao prédio, a liberação dos corpos dos familiares e amigos que foram assassinados nos últimos dias. Segundo relatos de famílias, diversos corpos estavam espalhados pelo chão do DML por falta de espaço na geladeira.

Your browser does not support the audio element. Famílias apreensivas aguardam liberação de corpos em DML superlotado

Sentada na calçada, a estudante Karina Souza, de 27 anos, aguardava a liberação do corpo do primo, Lucas, de 22 anos, que foi assassinado no bairro São Diogo, na Serra, no portão de casa. O crime foi no domingo. “Ele estava em casa quando um amigo o chamou. Quando ele chegou no portão, passou um carro com pessoas atirando e acertou nele. Até agora estamos esperando a liberação para levar o corpo para São Paulo, cidade de nossa família, mas com essa superlotação, está difícil”, relatou.

O filho da dona de casa Gisele Andrade, de 34 anos, que tinha apenas 15 anos também foi vitima da violência. Ele foi assassinado com vários tiros próximo de casa, no bairro Alzira Ramos, em Cariacica, nesta segunda-feira (6). Até o fim da manhã desta terça a família ainda esperava para fazer o reconhecimento.

“Nos deram uma senha e vão começar a fazer a liberação por bairros, por causa da quantidade de corpos que estão aqui. Até a parte que a gente entrou, deu para sentir um cheiro muito forte. Não conseguimos nem ficar lá dentro. Não tem condições”, contou a mãe.

Quem também esperava para levar o corpo do filho para realizar o enterro era o pedreiro, Alex Barros, 36 anos. O jovem de 18 anos foi assassinado no domingo em Vila Velha, e foi levado para o DML somente 7 horas após o crime. “Quando eu entrei para reconhecer o corpo encontrei ele no chão, junto com vários corpos. A situação está bem caótica. Me disseram que ele está na fila, mas não disseram quando vão liberar”, lamentou.