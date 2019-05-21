Sala de aula da creche Maria Eliza Vereza Coutinho serve de dormitório para abrigados Crédito: José Carlos Schaeffer

Pelo menos 44 pessoas seguem desabrigadas em Vila Velha após as fortes chuvas que atingiram o município. São 14 famílias que estão fora de casa e permanecem em uma creche do bairro São Conrado, na Grande Terra Vermelha. Elas estão provisoriamente no local recebendo assistência da prefeitura até que voltem para suas casas.

Segundo a gerente de proteção social da Secretaria de Assistência Social de Vila Velha, Eliza de Melo, as pessoas estão indo para casa aos poucos. Mas, não há uma previsão de quando todas voltarão para suas residências. “Não tem prazo para voltar para casa. Aos poucos estão indo, fazendo a limpeza para a casa deles e agora estão arrecadando roupas e alimentos para que possam voltar”, disse.

Your browser does not support the audio element. Famílias abrigadas em creche e cinco escolas fechadas em Vila Velha

A diarista Cláudia Garcia é uma das que está no abrigo com o marido. Eles perderam móveis e agora precisam recomeçar do zero após os prejuízos. “A água entrou dentro da geladeira, meu armário está despencando. Eu passei até mal hoje quando cheguei lá e vi a situação”, disse.

A dona de casa Marilúcia Martins e o marido Gerson estão no abrigo desde o último sábado (20) Crédito: José Carlos Schaeffer

Já a dona de casa Marilucia Martins, 50, espera voltar para o lar nos próximos dias. Ela perdeu móveis e teve que ir para o abrigo por conta do volume alto de água em casa, que já baixou. Disse que está apenas dependendo do fornecimento de água para fazer uma limpeza e voltar.

“A gente foi para limpar hoje de manhã mas não tinha água. Tivemos que voltar. Quando tiver água, nós vamos para lavar tudo. Amanhã a noite ou quarta-feira de manhã já queremos estar em casa, se Deus quiser.”, explicou.

Escolas continuam fechadas

Mesmo três dias após as chuvas, algumas escolas e creches de Vila Velha continuam sem aulas. A prefeitura informou que cinco unidades não terão atividades nesta terça-feira (21), todas localizadas nos bairros Jardim Marilândia, Cobilândia e Terra Vermelha. São elas:

Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis)

- Maria Eliza Vereza Coutinho (São Conrado) - Recebendo desabrigados/desalojados

- José Silvério Machado (Jardim Marilândia)

- Professora Normília da Cunha Santos (Terra Vermelha)

Unidades Municipais de Ensino Fundamental (Umefs)

- Paulo Mares Guia (Cobilândia)