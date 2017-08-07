Familiares de vítimas do trânsito buscam alento para a dor da saudade

Luto, tristeza e a busca de conforto pela fé. Esses foram os sentimentos que marcaram a missa em homenagem às vítimas de acidentes de trânsito no Espírito Santo, que aconteceu pela décima primeira vez no Convento da Penha, na manhã deste domingo (06).

Your browser does not support the audio element. Luto e sentimento de impunidade marcam missa em homenagem às vitimas de acidentes de trânsito

Tradicionalmente realizada no primeiro domingo de agosto, em referência ao Dia Estadual em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito, a missa reuniu familiares e amigos que, emocionados, ouviram a homilia do guardião do Convento, Frei Paulo Roberto Pereira em busca de um alento para a dor da saudade.

Entre muitas famílias enlutadas estava a de Maycon Willian Entringer, de Marechal Floriano, que morreu em abril de 2009 em um acidente de moto, aos 19 anos. O motorista que atingiu a motocicleta que Maycon dirigia com um amigo estava bêbado e acima do limite de velocidade permitido. Ele ainda aguarda o júri popular para o crime que cometeu. Para a mãe de Maycon, dona Bernadete Maria, o sentimento é de impunidade.

“Além da saudade, o sentimento é de impunidade. Porque dói muito saber que há oito anos foi o meu filho e hoje ou amanhã pode ser qualquer um, porque os motoristas continuam em liberdade. A gente vira escravo da saudade. A gente fica preso à saudade e eles estão soltos para matar outros inocentes”, disse.

Outra família devastada pela dor da perda é a de Luiz Antônio Silva Bobbio, que perdeu a vida aos 25 anos em 2013. Engenheiro mecânico, ele saiu de casa em uma noite chuvosa para fazer um salvamento. Na volta, derrapou com o carro na pista molhada na área rural de Aracruz, bateu em um poste e não resistiu aos ferimentos. Além da saudade do filho, Márcia, a mãe de Luiz Antônio, lamenta o descaso do poder público em relação à conservação das estradas.

“É uma ação invertida, onde pais têm que enterrar seus filhos por causa de um trânsito tão violento, buracos na estrada, e que ainda vão levar muitas vítimas, muitos filhos e filhas que vão partir por causa dessas imprudências, e também desse descaso do governo em olhar as estradas”, disse.

O delegado, corregedor-geral do Espírito Santo e um dos organizadores do evento Fabiano Contarato afirmou que o principal responsável pelo grande número de mortes no trânsito é o poder público.

“O poder público está falhando na fiscalização, eu não tenho visto mais blitz; o poder público está falhando na educação, porque não garante a educação para o trânsito; o poder público falha na legislação, porque garante a certeza da impunidade, o único condenado em acidentes de trânsito no Brasil são essas famílias que sofrem pela dor da perda e pela certeza da impunidade”, afirmou.

Um dos acidentes lembrado durante a missa foi o que vitimou 23 pessoas na BR 101 em Guarapari, em junho deste ano. No acidente, um ônibus interestadual colidiu com uma carreta carregada com uma pedra de granito e duas ambulâncias. A carreta estava com carga de peso acima do permitido e pneus carecas. Soma-se a isso o fato da BR 101 não ser duplicada. Em declaração recente, a ECO 101, concessionária que administra a via, admitiu que não vai duplicar a BR. Para o delegado, isso representa a banalização do valor da vida humana.

“Isso é mais uma demonstração de que a vida humana está sendo banalizada em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial. São jovens que estão morrendo na flor da idade. E o principal: são mortes evitáveis”, disse.