Enquanto o corpo do universitário Maycon de Souza Santos, 24 anos, era velado na Igreja Cristã Evangélica Casa de Oração, em Central carapina, Serra, familiares, amigos e moradores pediam por paz e mais segurança pelas ruas do bairro, na manhã deste domingo (16).

O nome e fotos de Maycon estavam estampados em cartazes, faixas e camisas que clamavam por menos violência. Fiéis de diversas igrejas do bairro, que cancelaram as atividades dominicais pela manhã, e de diferentes religiões que se uniram para prestar a última homenagem ao universitário e confortar a família do jovem.

Your browser does not support the audio element. Familiares de universitário assassinado pedem paz e segurança em protesto

O protesto, que começou por volta das 8h30, reuniu aproximadamente 500 pessoas, que saíram da Praça de Central Carapina e caminharam até onde o velório acontecia.

Muito emocionada, a mãe de Maycon, a auxiliar de manutenção Margareth Souza, 48 anos, lembrou os momentos que passou com o filho e pediu para que o caso não seja esquecido pelas autoridades.

Enterro

O corpo de Maycon foi sepultado no cemitério Jardim da Paz, em Civit. A noiva do universitário, a auxiliar administrativo Leylane Furtado, 21 anos, estava amparada por parentes e sem condições de dar falar sobre o assassinato do jovem.

“Não sei o que dizer, só que ele era uma pessoa maravilhosa. Tinhamos muitos planos. Estou vazia”, disse.

O crime

Maycon morreu após ser vítima de bala perdida, na noite de sexta-feira, quando chegava em casa. Segundo a polícia, os tiros foram disparados por dois adolescentes que, ao atirarem contra um carro, acreditando que estavam atacando rivais, acabaram matando o universitário com um tiro na nuca e outro nas costas. Nenhum deles foi encontrado.

Um dos organizadores do protesto, Fábio Pacheco chamou a atenção para um dado assustador. Segundo ele, em apenas três semanas, seis pessoas foram assassinadas em Central carapina, Serra.

“Isso é absurdo demais. Nossos jovens estão morrendo. Alguém precisa fazer alguma coisa urgente. Não dá para ficar assim. Ontem mesmo enquanto o Maycon estava sendo velado, teve um outro tiroteio no bairro”, disse.

Fábio cobrou a atenção das autoridades e mais segurança para o bairro. “Aqui precisamos de tudo, não só de policiamento. Mas, também um trabalho de base. Faltam projetos sociais. os únicos que existem, são mantidos por doações”, afirma.

Desmaio

No meio do velório, a irmão de Maycon passou mal e desmaiou. Ela foi socorrida por parentes. A jovem ficou por cerca de cinco minutos desacordada.