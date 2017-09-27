Enquanto o Espírito Santo ainda luta para aumentar o índice de doação de órgãos, familiares de doadores foram homenageados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (27) pelo gesto de solidariedade que permitiu que pessoas desconhecidas tivessem uma vida nova. Atualmente, há 1.104 pacientes na lista de espera por um órgão no Estado.

Your browser does not support the audio element. Familiares de doadores se encontram com transplantados em Vitória

Durante o evento, a história do eletricista Orni Mota, de 50 anos, e da dona de casa Doralice Nascimento, de 22, emocionou quem estava presente. Pela primeira vez, Orni conheceu a pessoa que recebeu as córneas do filho dele, Felipe Mota, de 19 anos, que foi assassinado em junho deste ano.

Doralice diz que vive uma vida nova agora e já pensa em voltar a estudar. “O sentimento é de gratidão eterna, de felicidade e de renovação. Ao mesmo tempo, eu sinto um pouco da tristeza dele também. Eu tenho três filhos e penso que deve ser muito difícil, uma dor imensa. Mas o sentimento é de alegria porque eu vou poder enxergar com os olhos do filho dele. O filho dele, agora, está um pouquinho vivo, ele faz parte de mim”, disse.

Orni conta que, quando sente falta do filho, prefere pensar que a vida dele é responsável pela felicidade de alguém. “À noite, nos momentos quando eu me deparo sozinho, eu fico feliz em saber que tem alguém feliz do outro lado, mesmo nessa situação de dor. Ver Doralice com essa alegria e esse sorriso todo me contagia também.”

Um dos casos que teve grande repercussão foi o do ex-secretário estadual de Saúde, Tadeu Marino, que precisou de um transplante de rim. Hoje, ele conta que vive bem e que trabalha normalmente como médico. “Isso é prova de que a doação salva vidas e dá plenitude de volta para às pessoas”, afirmou.