Familiares afirmam há falta de água para detentos em unidades do ES

Centro de Detenção Provisória de Colatina é uma das 35 unidades prisionais em racionamento de água. Crédito: Divulgação

Familiares de detentos reclamam que há falta de água para uso dos internos em unidades prisionais do Espírito Santo. Os relatos são de parentes que estão recebendo essas informações dos próprios presos durante as visitas. Questionada, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) afirma que um sistema de racionamento foi adotado nos presídios, mas que nenhum detento foi prejudicado.

A reportagem da CBN Vitória conversou com a mãe de um detento que está preso em uma unidade prisional de Viana. Ela não quis se identificar, mas contou que durante o verão o calor é muito intenso dentro do presídio e que em certos momentos os detentos não tem água para beber.

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“Tem a água, mas não tem sempre. Há momentos em que ele sentem sede, mas não tem água para beber. Está um calor tamanho, lá faz muito calor. O banho é uma vez por dia e bem rápido, e você não ter água para beber quando sente sede, eu, particularmente, acho uma desumanidade. Não vejo qual prejuízo traria para a unidade manter a água por todo o tempo”, questionou.

O subsecretário estadual para Assuntos do Sistema Penal, Alessandro Ferreira de Souza, afirmou que o abastecimento das unidades prisionais está normal, mas que o racionamento faz parte de um controle para ser gasto somente o necessário. No entanto, ele garante que ninguém está sendo prejudicado.

“Queremos dar muita tranquilidade às pessoas, os entes queridos que aqui fora estão, que os aprisionados não estão tendo a sua hidratação negligenciada de maneira alguma, e que esse racionamento é base de uma consciência social. Não queremos que falte para ninguém, nem para quem está aqui fora, quanto para quem está lá dentro”, declarou.

Unidades

Segundo o subsecretário, todas 35 unidades prisionais estão em racionamento. Mas, que mesmo assim, o quantitativo de água gasto por preso foi elevado para garantir a hidratação.

“Hoje, nós temos uma média diária de 150 litros de água por preso, isso já com o racionamento. Se você for pegar a base de que uma pessoa aqui fora gaste em média 110 litros/dia, e levando em consideração a hipossuficiência do detento, que está preso e que nesse caso vai receber todo o provento do Estado, nós tomamos o cuidado de elevar um pouco esse quantitativo para 150 litros, ou seja, para que seja bem hidratado”, explicou.

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