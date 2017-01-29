A Família Real do Carnaval de Vitória tem uma tradição a ser seguida: ir às escolas de samba da Grande Vitória, representar o carnaval capixaba em vários eventos e, claro, abrir o desfile das escolas de samba. Os quatro integrantes desta família já estão bem atarefados até o dia da folia. Todos são jovens, mas com muito samba no pé.

A corte é composta por Rei Momo, Rainha, Primeira e Segunda princesas. Neste ano a escolha dos integrantes foi feita por meio da Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba. Jéferson Teófilo, Raiane Cristo Leandro, Izadora Lustosa e Suelen Cecília Barbosa compõem o quarteto, respectivamente.

Your browser does not support the audio element. Família real do Carnaval de Vitória coleciona compromissos até os dias da folia

A segunda princesa, a universitária Suelen Cecília Barbosa, de 25 anos, afirma que é necessário ter muita preparação para chegar a algum posto da Família Real. Ela tentou a função pela primeira vez, mas já está no samba há cerca de seis anos, representando a escola Unidos de Jucutuquara. “Principalmente corpo, com malhação e dieta. Emocionalmente também é importante se preparar. Na hora a tensão aumenta. Tem toda essa preparação física e mental”, relata.

A rainha, a advogada Raiane Cristo Leandro, representa a escola de samba Novo Império. Ela conta que também participa pela primeira vez do concurso, mas a preparação veio desde o ano passado. “Eu não tinha costume de ir à academia malhar. Mudei minha alimentação também, além de aprimorar meu samba com aulas particulares, para poder estar com tudo em dia”, explica.

O universitário Jeferson Teófilo, de 20 anos, é o caçula da Família Real, mesmo já em posto de rei. De acordo com ele, o samba está na raiz há mais de oito anos, com a Mocidade Unida da Glória (MUG). “Tem que ter uma preparação. Ser rei não é qualquer coisa. Tem que saber chegar no público, ter um samba diferente. É necessário ter uma boa comunicação para cativar o público onde a gente vai”, explica.