Ônibus caiu de ribanceira e destruiu casa Crédito: Gabriela Ribeti

A casa atingida por um ônibus no Bairro Alice Coutinho, em Cariacica, na noite de quarta-feira (20) ainda estava em construção, segundo relatos dos familiares. Na cozinha destruída, junto ao coletivo que desceu uma ribanceira e invadiu a residência, há sacos de cimento, que seriam utilizados para terminar a obra. A família estava morando de aluguel há cerca de um ano.

Seis pessoas estavam na casa na hora do acidente. Dentre os membros da família somente dois adolescentes escaparam ilesos. Entre os feridos estão um casal, uma adolescente de 17 anos e um menino de um ano e quatro meses. O bebê é filho desta adolescente e neto da matriarca – os dois adolescente ilesos são filhos dela.

Your browser does not support the audio element. Família que teve casa atingida por ônibus saiu do aluguel há pouco tempo

As quatro pessoas foram socorridas, estão internadas após receberam atendimento médico público. Amigos e familiares não souberam informar o quadro clínico deles e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que não vai passar informações sobre os pacientes.

O ônibus da linha 795, que liga Alice Coutinho ao Terminal de Itacibá, desceu a ribanceira quando o motorista fazia uma manobra no ponto final. As vítimas ficaram embaixo do ônibus e quatro casas foram interditadas. Na casa atingida, as vítimas estavam em um dos quartos assistindo televisão quando o acidente ocorreu. O ônibus atingiu primeiro a varanda e a parte de trás da casa e só não desceu mais porque ficou agarrado.

Uma das moradoras do local, Glauciana Alves da Silva, de 25 anos, relata momentos de pânico. “Eu tava em casa fazendo janta. Só sai para buscar minha filha. Eu saí e quando voltei escutei um barulho. Pensei que era a casa do meu vizinho caindo. Fomos ver era um ônibus”, disse à Rádio CBN.

Até o início da tarde desta quinta-feira o veículo ainda não havia sido retirado pela empresa responsável, pois necessitaria de uma escavação para não causar mais problemas, segundo orientação da Defesa Civil de Cariacica.

INDENIZAÇÃO

A dona de casa Helga Swanz, de 51 anos, parente das vítimas, diz que a família vai acionar a Justiça contra os responsáveis. “Falei com meu filho que tem que correr atrás. Pagando aluguel durante a vida toda agora vem um ônibus e destrói tudo? Graças a Deus a casa se recupera, mas se fosse a vida”, lamentou.