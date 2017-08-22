Família permitia abusos sexuais contra criança em troca de R$20

Fábio Alexandre Hoffman, 40 anos, acusado de abusar de menina de 11 anos Crédito: Patrícia Scalzer

Uma menina de apenas 11 anos foi abusada sexualmente por quase um ano por um amigo da família com o consentimento dos pais. Segundo a polícia, pai e mãe, que são alcoólatras, recebiam R$ 20 do suspeito, além de alimentos e roupas para que a criança fosse abusada. O suspeito, o operador de empilhadeira Fábio Alexandre Hoffman, 40 anos, foi preso na última segunda-feira (21), em Viana.

Your browser does not support the audio element. Família permitia abusos sexuais contra criança em troca de 20 reais

O pai da criança tem 50 anos e está desempregado. A mãe, de 37 anos, também está sem emprego. De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os dois passam o dia inteiro na rua fazendo uso de álcool e a menina, que hoje tem 12 anos, cuidava das outras irmãs, de 09, 07 e 02 anos. A polícia acredita que todas as crianças foram abusadas pelo acusado.

O crime foi descoberto em janeiro deste ano, quando a menina foi encaminhada para um abrigo, pois, tinha apanhado do pai. Lá, durante o acompanhamento psicossocial, a criança contou sobre os abusos. Depois disso, os pais perderam a guarda das quatro filhas. E o mais chocante, segundo o delegado, é que o pai, que tinha direito de levar as crianças para casa uma vez por semana, entregava a filha de 11 anos para o amigo cometer os abusos. “Ainda assim, dentro do abrigo, houve tentativa e uma das meninas foi abusada, temos a comprovação, pois, a família permitia que o abusador se aproximasse da criança. Os abusos aconteciam com a anuência, o conhecimento e a concordância dos pais da criança”, explicou.

Todas as meninas estão em um abrigo e não podem mais ter contato com os pais. Segundo o delegado, eles também serão indiciados pelo crime de estupro de vulnerável. “Eles tinham o dever legal de proteger a criança, de educar, mas infelizmente, se omitiram desse dever. Eles sabiam que essa criança era vítima de abuso e não adotaram nenhuma providência, pelo contrário, entregaram, efetivamente, essa crianças nas mãos do abusador”, disse.