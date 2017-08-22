Família permitia abusos sexuais contra criança em troca de R$20

Uma menina de apenas 11 anos foi abusada sexualmente por quase um ano por um amigo da família com o consentimento dos pais. Segundo a polícia, pai e mãe, que são alcoólatras, recebiam R$ 20 do suspeito, além de alimentos e roupas para que a criança fosse abusada. O suspeito, o operador de empilhadeira Fábio Alexandre Hoffman, 40 anos, foi preso na última segunda-feira (21), em Viana.
Família permitia abusos sexuais contra criança em troca de 20 reais
O pai da criança tem 50 anos e está desempregado. A mãe, de 37 anos, também está sem emprego. De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os dois passam o dia inteiro na rua fazendo uso de álcool e a menina, que hoje tem 12 anos, cuidava das outras irmãs, de 09, 07 e 02 anos. A polícia acredita que todas as crianças foram abusadas pelo acusado.
O crime foi descoberto em janeiro deste ano, quando a menina foi encaminhada para um abrigo, pois, tinha apanhado do pai. Lá, durante o acompanhamento psicossocial, a criança contou sobre os abusos. Depois disso, os pais perderam a guarda das quatro filhas. E o mais chocante, segundo o delegado, é que o pai, que tinha direito de levar as crianças para casa uma vez por semana, entregava a filha de 11 anos para o amigo cometer os abusos. “Ainda assim, dentro do abrigo, houve tentativa e uma das meninas foi abusada, temos a comprovação, pois, a família permitia que o abusador se aproximasse da criança. Os abusos aconteciam com a anuência, o conhecimento e a concordância dos pais da criança”, explicou.
Todas as meninas estão em um abrigo e não podem mais ter contato com os pais. Segundo o delegado, eles também serão indiciados pelo crime de estupro de vulnerável. “Eles tinham o dever legal de proteger a criança, de educar, mas infelizmente, se omitiram desse dever. Eles sabiam que essa criança era vítima de abuso e não adotaram nenhuma providência, pelo contrário, entregaram, efetivamente, essa crianças nas mãos do abusador”, disse.
Na prisão, Fábio negou os crimes. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, com pena de até 15 anos. Segundo o delegado, as meninas de 09 e 07 anos também afirmam que foram violentadas pelo acusado, mas estes dois casos ainda estão em investigação.