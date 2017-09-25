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Caso Milena Gottardi

Família pede guarda definitiva das filhas de médica assassinada

O pedido, feito na semana passada, atende a um desejo da própria médica Milena Gottardi

Publicado em 25 de Setembro de 2017 às 13:47

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

25 set 2017 às 13:47
A família de Milena Gottardi entrou com um pedido na Justiça para que a guarda definitiva das filhas da médica assassinada fique com o irmão Douglas Gottardi Tonini. A informação é da defesa da família. As filhas têm dois e nove anos. O pedido, feito na semana passada, atende a um desejo da própria médica.
Família pede guarda definitiva das filhas de médica assassinada
Em carta registrada em cartório, meses antes de morrer, Milena disse que tinha medo do que poderia ocorrer com a família e que queria que as filhas ficassem sob a guarda do irmão, com a supervisão da mãe, caso algo acontecesse com ela. 
No desabafo, Milena afirmou que assim ficaria em paz porque sabia que o irmão tinha plenas condições de seguir com a educação que ela dava às filhas, bem como fazer bom uso de recursos financeiros para as meninas. A médica relata no documento, um comportamento agressivo do ex-marido.
Segundo a defesa, a análise desse pedido pode demorar. Milena estava separada há três meses e, desde então, morava com a mãe, de 71 anos, e as duas filhas.
A medica foi baleada no estacionamento do Hospital das Clinicas. O ex-marido de Milena, o policial Hilario Frasson, e o ex-sogro da médica, Esperidião Frasson, foram apontados pela Polícia como mandantes do crime. Além dos dois, o crime envolveu dois intermediários, um executor e um homem que deu apoio à ação. Todos estão presos.

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