A chuva forte que atingiu a Grande Vitória neste final de semana quase provocou uma tragédia no bairro Vila Nova, Viana. Uma casa desabou na madrugada desta segunda-feira (14). Da residência de quatro cômodos, apenas uma parede ficou de pé. Sebastião Almeida e Karina Halani Almeida, donos da residência, não estavam na casa na hora em que um barranco cedeu e soterrou todos os cômodos. Outras duas residências próximas ao acidente foram interditadas pela Defesa Civil.

Your browser does not support the audio element. Família iria passar a noite em casa destruída após barranco desabar, em Viana

De acordo com Karina, ela e o esposo estão desempregados e por isso, investiram todas as economias na construção da casa para saírem do aluguel. A residência não estava totalmente finalizada, mas sem dinheiro para pagar mais um mês de aluguel, se mudaram para a nova casa neste domingo (13). Como a cama tinha ficado na casa alugada, por volta das 22h eles decidiram dormir a última noite no antigo lar. Quatro horas após eles deixarem a nova residência, ela foi soterrada. Karina conta que perdeu praticamente tudo que tinha.

“Não sobrou praticamente nada. Só ficou a cama, o colchão e nossa roupa do corpo. Eu fiquei muito triste porque é um pedacinho do sonho que vemos ir por água abaixo. Mas graças a Deus estamos aqui para recomeçar. O importante é a vida”, disse.

O casal reclamou do atendimento prestado pela Defesa Civil municipal. Segundo Karina, não foi oferecido nenhum auxílio aos moradores. “Eles tiveram aqui mas alegaram que hoje é ponto facultativo. Disseram também que para mexer na casa para ver se dá para salvar algum móvel, só depois que a chuva passar. Não falaram nada como vai ficar nossa situação”, afirmou.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, duas famílias estão desalojadas no município e 13 pessoas estão desabrigadas por causa de alagamentos.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Viana informou que está trabalhando com toda a equipe da Defesa Civil, Secretarias de Assistência Social e Serviços Urbanos nos atendimentos às famílias. E as que necessitam estão sendo encaminhadas para abrigos.