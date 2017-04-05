Família encontra macaco morto no quintal e se preocupa com febre amarela

Um macaco da espécie sagui-de-cara-branca foi encontrado morto em um sítio de Baía Nova, zona rural de Guarapari, nesta quarta-feira (5). A prefeitura do município foi acionada para recolher o animal. O primata vai passar por exames para identificar a causa da morte. O temor de moradores no local é que a febre amarela seja a justificativa.

O macaco estava na propriedade da dona de casa, Celi Carlos de Andrade, 53 anos. Ela conta que o pai dela encontrou o animal. Segundo Celi, a região tinha muitos macacos, mas há algumas semanas, eles não aparecem mais no sítio. “Tinha muitos, mas de um tempo pra cá, não vemos mais”, disse à Rádio CBN.

Your browser does not support the audio element. Família encontra macaco no quintal de casa e se preocupa com febre amarela em Guarapari

No sítio, além de Celi, moram o esposo dela e os pais. Ela e o marido já se vacinaram contra a febre amarela, mas os pais, por serem de idade, não estão protegidos. Mas com a morte do macaco, ela vai tentar vacinar o casal de idosos.

“A médica do meu pai falou que era melhor ele não se vacinar, com isso, minha mãe também não se vacinou. Mas depois do ocorrido, vou levá-los na unidade de saúde para ver se o médico fornece um laudo para eles tomarem a vacina”, contou.