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Guarapari

Família encontra macaco morto no quintal e se preocupa com febre amarela

Primata é da espécie sagui-de-cara-branca. Macaco vai passar por exames para identificar a causa da morte do animal

Publicado em 05 de Abril de 2017 às 19:15

Publicado em 

05 abr 2017 às 19:15
Um macaco da espécie sagui-de-cara-branca foi encontrado morto em um sítio de Baía Nova, zona rural de Guarapari, nesta quarta-feira (5). A prefeitura do município foi acionada para recolher o animal. O primata vai passar por exames para identificar a causa da morte. O temor de moradores no local é que a febre amarela seja a justificativa.
O macaco estava na propriedade da dona de casa, Celi Carlos de Andrade, 53 anos. Ela conta que o pai dela encontrou o animal. Segundo Celi, a região tinha muitos macacos, mas há algumas semanas, eles não aparecem mais no sítio. “Tinha muitos, mas de um tempo pra cá, não vemos mais”, disse à Rádio CBN.
Família encontra macaco no quintal de casa e se preocupa com febre amarela em Guarapari
No sítio, além de Celi, moram o esposo dela e os pais. Ela e o marido já se vacinaram contra a febre amarela, mas os pais, por serem de idade, não estão protegidos. Mas com a morte do macaco, ela vai tentar vacinar o casal de idosos.
“A médica do meu pai falou que era melhor ele não se vacinar, com isso, minha mãe também não se vacinou. Mas depois do ocorrido, vou levá-los na unidade de saúde para ver se o médico fornece um laudo para eles tomarem a vacina”, contou.
Este ano, até a terça-feira (4), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), havia recebido 468 notificações de suspeita de febre amarela. Cento e seis notificações foram descartadas. Do total de 362 casos, 146 foram confirmados para febre amarela silvestre. Desse total, 43 casos evoluíram para óbito.

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