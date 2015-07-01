Família de ortopedista morto após acidente em ciclismo quer investigação da polícia

Familiares do médico ortopedista Christian Onofre de Souza, que caiu em uma prova de ciclismo no início de junho e morreu dias depois, após internação, querem a polícia investigue as circunstâncias do acidente. O objetivo é apontar se houve um responsável pela queda do ciclista no Desafio São José de Anchieta. A família possui um vídeo que mostraria uma manobra irregular feita por outro competidor. Essa manobra pode ter ocasionado o acidente. O material será entregue à Polícia Civil.Após o acidente o médico foi internado. Ele bateu a cabeça no asfalto. Christian Onofre teve morte cerebral no último dia 15. O cunhado e advogado de Christian, Leonardo Loiola, assistia a prova de ciclismo no momento em que o vídeo foi filmado. Ele conta que o médico estava na reta final da competição, no meio do pelotão, com aproximadamente 30 ciclistas. Neste momento outro ciclista, que estaria fora da área permitida, foi alertado pela fiscalização de prova e retornou bruscamente para o meio do pelotão, conforme seria possível ver no vídeo, de acordo com o advogado.

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“Esse ciclista cometeu duas irregularidades: estava fora da área permitida e retornou de forma inadequada. Quando ele retorna, acaba tocando um terceiro ciclista, que nós já identificamos, que se desvia dele e atinge o Christian, que nem viu que o atingiu. Aí os dois vão no chão, ocorre a queda, e começa o nosso martírio”, declarou à Rádio CBN Vitória.

Silêncio