Família de ortopedista morto após acidente em ciclismo quer investigação da polícia

Familiares do médico ortopedista Christian Onofre de Souza, que caiu em uma prova de ciclismo no início de junho e morreu dias depois, após internação, querem a polícia investigue as circunstâncias do acidente. O objetivo é apontar se houve um responsável pela queda do ciclista no Desafio São José de Anchieta. A família possui um vídeo que mostraria uma manobra irregular feita por outro competidor. Essa manobra pode ter ocasionado o acidente. O material será entregue à Polícia Civil.Após o acidente o médico foi internado. Ele bateu a cabeça no asfalto. Christian Onofre teve morte cerebral no último dia 15. O cunhado e advogado de Christian, Leonardo Loiola, assistia a prova de ciclismo no momento em que o vídeo foi filmado. Ele conta que o médico estava na reta final da competição, no meio do pelotão, com aproximadamente 30 ciclistas. Neste momento outro ciclista, que estaria fora da área permitida, foi alertado pela fiscalização de prova e retornou bruscamente para o meio do pelotão, conforme seria possível ver no vídeo, de acordo com o advogado.
Família de ortopedista morto após acidente em ciclismo quer investigação da policia- CBNGAZ - 4.29s - 30-06-15.mp3
“Esse ciclista cometeu duas irregularidades: estava fora da área permitida e retornou de forma inadequada. Quando ele retorna, acaba tocando um terceiro ciclista, que nós já identificamos, que se desvia dele e atinge o Christian, que nem viu que o atingiu. Aí os dois vão no chão, ocorre a queda, e começa o nosso martírio”, declarou à Rádio CBN Vitória.
Silêncio
Leonardo diz que a família não divulgou nada sobre esse vídeo porque ainda estava em momento de luto, e só agora, conseguiram dar andamento à verificação dos fatos.“Passado o primeiro momento da dor, a gente quer que seja apurado se há alguma responsabilidade, do ponto de vista esportivo, que eu acredito que há. E também do ponto de vista jurídico e criminal, é possível que haja essa interpretação, com certeza não intencional, mas houve uma imprudência. Houve um ato praticado por alguém que levou ao resultado morte. A polícia é quem vai fazer a apuração e nós vamos acompanhar”, disse o Leonardo.O advogado contou que a Federação Espírito-Santense de Ciclismo auxiliou a família na análise das imagens e apontou que houve a irregularidade. Já o presidente da federação, Sandro Oliveira, explica que foi criada uma Comissão Especial, formada por três especialistas, para apurar a conduta dos outros ciclistas. “O que a gente nota é que é uma situação corriqueira de competição, uma situação normal de prova. Acontece a todo minuto em competições de ciclismo, onde há toques e pode haver queda ou não”, avaliou o presidente da federação.A expectativa é de que o caso seja investigado pela Delegacia de Anchieta. O advogado Leonardo Loiola deve entregar o vídeo às autoridades ainda nesta semana.