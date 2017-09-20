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CASO MILENA GOTARDI

Família de médica assassinada contrata advogado para acompanhar caso

O advogado da família disse que, por estar em segredo de Justiça, não poderia passar informações sobre a investigação, mas garantiu que os trabalhos estão bem adiantados

Publicado em 20 de Setembro de 2017 às 20:50

Publicado em 

20 set 2017 às 20:50
A família da médica Milena Gotardi, assassinada na última quinta-feira (14) no estacionamento do Hospital Universitário (Hucam), contratou um advogado para acompanhar as investigações. Renan Sales foi na tarde desta quarta-feira (20) na Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM) pegar informações sobre o caso com o delegado responsável, Jadson Lube.
O advogado da família disse que, por estar em segredo de Justiça, não poderia passar informações sobre a investigação, mas garantiu que os trabalhos estão bem adiantados. “Até agora, pelo que conseguimos acompanhar, a polícia está trabalhando muito bem. Pelo andar da carruagem, acho que não vai demorar para chegar a uma conclusão”, afirmou.
Segundo Renan, depois que o inquérito for concluído, ele será assistente de acusação. Mas por enquanto, ele será um elo de ligação entre a polícia e a família de Milena. “Tecnicamente ainda não há acusado porque só há acusação depois de oferecida a denúncia para o juiz e instaurado o processo criminal. Agora, o assistente de acusação só participa tentando auxiliar no que o delegado precisar e dando um retorno para a família. Agora, é só essa nossa participação”, destacou.
Paralelo ao trabalho de investigação da polícia, a Promotoria de Justiça Criminal de Vitória recebeu reforço no quadro de servidores. Os promotores Jerson Ramos de Souza, Paulo Panaro e Maxwel Miranda Araújo foram designados para complementar a promotoria e atuar nos inquéritos policiais instaurados durante o mês de setembro, incluindo o caso da médica assassinada. As informações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (20).

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