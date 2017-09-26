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Caso Milena Gottardi

Família de médica assassinada consegue guarda provisória das crianças

Decisão é da Primeira Vara da Infância e da Juventude de Vitória

Publicado em 26 de Setembro de 2017 às 13:34

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

26 set 2017 às 13:34
Milena Gottardi Crédito: Reprodução
A Justiça concedeu a guarda provisória das filhas da médica Milena Gottardi ao irmão dela e tio das crianças, Douglas Gottardi Tonini. A decisão é da Primeira Vara da Infância e da Juventude de Vitória e saiu nesta segunda-feira (26). A médica morreu após ser baleada no estacionamento do Hucam e o ex marido de Milena, o policial Civil Hilario Frasson, e o ex-sogro Espiridião Carlos Frasson, pai e avô das meninas, são apontados pela Polícia como mandantes do crime.
Em carta registrada em cartório, meses antes de morrer, Milena expressou esse desejo de que que as filhas, ficassem sob a guarda do irmão, com a supervisão da mãe. No desabafo, Milena afirmou que assim ficaria em paz, já que sabia que o irmão tinha plenas condições de seguir com a educação que ela dava às filhas, bem como fazer bom uso de recursos financeiros para as meninas.
Foi nessa carta que a médica deixou registrado o medo que tinha do comportamento agressivo do ex-marido e do que poderia ocorrer com ela e com as crianças.
O documento foi importante para o trabalho de investigação da Polícia, que colocou na prisão todos os acusados de envolvimento no no crime, incluindo o ex-marido e o o ex-sogro da médica. A decisão da guarda definitiva pode demorar meses e até mais de ano, segundo a defesa.

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