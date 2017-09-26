Família de médica assassinada consegue guarda provisória das crianças

Milena Gottardi Crédito: Reprodução

A Justiça concedeu a guarda provisória das filhas da médica Milena Gottardi ao irmão dela e tio das crianças, Douglas Gottardi Tonini. A decisão é da Primeira Vara da Infância e da Juventude de Vitória e saiu nesta segunda-feira (26). A médica morreu após ser baleada no estacionamento do Hucam e o ex marido de Milena, o policial Civil Hilario Frasson, e o ex-sogro Espiridião Carlos Frasson, pai e avô das meninas, são apontados pela Polícia como mandantes do crime.

Em carta registrada em cartório, meses antes de morrer, Milena expressou esse desejo de que que as filhas, ficassem sob a guarda do irmão, com a supervisão da mãe. No desabafo, Milena afirmou que assim ficaria em paz, já que sabia que o irmão tinha plenas condições de seguir com a educação que ela dava às filhas, bem como fazer bom uso de recursos financeiros para as meninas.

Foi nessa carta que a médica deixou registrado o medo que tinha do comportamento agressivo do ex-marido e do que poderia ocorrer com ela e com as crianças.