Tragédia em Linhares: audiência foi marcada por protesto em Vitória Crédito: Marcelo Prest

Durante a audiência de instrução sobre as mortes dos irmãos Kauã Salles Butkovsky e Joaquim Salles Alves, realizada nesta terça-feira (11) no Fórum Criminal Desembargador José Mathias de Almeida Netto, em Vitória, familiares de Kauã fizeram uma homenagem aos peritos que trabalharam na investigação.

Your browser does not support the audio element. Família de Kauã Salles homenageia peritos que atuaram na investigação

Sete servidores entre bombeiros do Departamento de Perícias de Incêndios e Explosões e peritos da Superintendência da Polícia Técnico-científica foram intimados para prestar depoimento, mas apenas cinco compareceram. As sete testemunhas trabalharam no caso.

A avó de Kauã, Marlúcia Butkovsky, destacou que o trabalho da perícia foi essencial para colocar Juliana e George na prisão. “Queremos agradecer ao excelente trabalho que que foi feito pelos peritos porque, sem esse trabalho, nós iríamos ficar sem saber de tudo o que aconteceu e talvez eles (Juliana e Georgeval) saíssem impunes, conforme eles queriam. A gente só tem a agradecer".

A avó de Kauã também agradeceu à juíza Emília Coutinho Lourenço, que decretou a prisão de Juliana novamente. "Quando nós sabemos que a Juliana foi solta, nós clamamos para que novamente ela fosse apreendida. Com uma semana, ela foi presa novamente graças a uma juíza que a colocou de novo atrás das grades”.

O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky também elogiou o trabalho da perícia. “Quero agradecer a eles pelo ótimo serviço que fizeram, em poucos dias conseguiram elucidar o caso e descobrir toda a farsa montada pelos dois”, contou.

CASAL ACOMPANHA AUDIÊNCIA

Os pastores Juliana e George, que estão presos, participaram da audiência. De acordo com o advogado da família de Rainy e assistente de acusação, Siderson Vitorino, o casal sentou um do lado do outro e não falou nada durante toda audiência.

Nesta quarta-feira (12), a audiência será retomada às 13h e mais sete testemunhas serão ouvidas. Serão quatro testemunhas da Superintendência da Polícia Técnico-científica e três peritos do Departamento Médico Legal (DML).