Família de jovem que morreu ao cair de Transcol pede justiça

Abalados com a morte da vendedora mineira Dayane Barbosa, 22 anos, familiares da vítima foram à Delegacia de Delitos de Trânsito, no final da manhã desta quarta-feira (17), em Vitória, pedir que a Polícia Civil investigue o caso. A jovem caiu de um ônibus do Transcol, bateu a cabeça na porta do coletivo, que se abriu com o impacto, e teve o corpo lançado no asfalto. O acidente aconteceu por volta de 23h de terça-feira (16), na linha de ônibus 507 (Terminal de Laranjeiras-Ibes), no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. "Espero que a verdade apareça porque ela não merecia isso. Era uma excelente filha. Saiu de Minas e trabalhava para conseguir realizar o sonho de passar no vestibular de Medicina", lamentou o pai da vendedora, Gilvan da Silva, que veio de Carlos Chagas, em Minas Gerais, para liberar o corpo da filha no Departamento Médico legal (DML). Gilvan contou que a filha morava em Vila Velha há três meses. Dayane, de 22 anos, voltava do trabalho e se desequilibrou assim que o ônibus fez uma curva acentuada no bairro Divino Espírito Santo. Amigos e familiares disseram que a vítima foi atropelada pelo próprio coletivo depois da queda, mas a versão não foi confirmada no boletim de ocorrência registrado na 2ª Delegacia Regional, em Vila Velha. Segundo a perícia realizada pela Polícia Civil, não houve vestígios de morte por atropelamento. Ceturb A Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB) informou que o ônibus da linha 507 (Terminal de Laranjeiras-Ibes) foi vistoriado recentemente e que nenhuma irregularidade foi encontrada na vistoria. De acordo com a diretora de Operações da companhia, Rosane Giubert, todos os ônibus do sistema Transcol contam com um dispositivo de segurança, conhecido como "Anjo da Guarda", que impede que o coletivo fique com as portas abertas em movimento."Não excluímos a possibilidade de ter havido uma falha na porta do veículo, mas precisamos aguardar o resultado da perícia para que a Ceturb tenha um posicionamento sobre o caso", explica Rosane. A Companhia ainda lamentou a tragédia e disse que notificou o consórcio de empresas que opera a linha. Impacto quebrou parafuso de porta, diz empresa A Unimar Transportes, empresa do Consórcio Sudoeste que opera a linha 507, também lamentou profundamente o ocorrido e informa que está tomando todas as medidas cabíveis. A empresa informou que todos os coletivos do Sistema Transcol passam por manutenção preventiva periódica e corretiva imediata, quando necessário, além de vistoria feita pela CETURB GV, de caráter mensal. A Unimar ainda esclareceu que no momento do acidente, a vítima caiu sobre a porta que, com o impacto, quebrou o parafuso que regula a movimentação de abertura e fechamento e cedeu. Segundo a empresa, toda a assistência será prestada para os familiares.