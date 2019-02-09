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RECUPERAÇÃO

Família de capixaba ferido em incêndio acompanha jovem no hospital

A mãe do zagueiro Jhonata Ventura, Renata Cruz viajou para o Rio acompanhada de um tio e uma colega da família. O capixaba é um dos feridos no incêndio que destruiu o alojamento das categorias de base do Flamengo.

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 12:59

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 fev 2019 às 12:59
Jhonata Ventura é capixaba e joga no Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram
 
Familiares do zagueiro capixaba Jhonata Ventura, um dos três jogadores feridos no incêndio que destruiu o alojamento das categorias de base do Flamengo, já estão no Rio de Janeiro para acompanhar a recuperação do atleta.
Família de capixaba ferido em incêndio acompanha jovem no hospital -
A mãe de Jhonata, Renata Cruz viajou para o Rio acompanhada de um tio do jovem e uma colega da família. Eles embarcaram ainda na noite desta sexta-feira (08). A tia do jogador, Viviane dos Santos, informou que o Flamengo está oferecendo suporte aos familiares que estão na capital carioca, e que o horário para visitas tem início às 16h.
De acordo com o boletim médico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro no fim da manhã deste sábado, Jhonata continua internado no hospital Pedro II. Ele apresenta queimaduras de 2º e 3º grau em 30% da superfície corporal e está no Centro de Tratamento de Queimados da unidade, sob cuidados de uma equipe formada por cirurgião plástico, clínico, enfermeiros e técnicos.
Ontem, o empresário do atleta Jasiel Carvalho afirmou que Jhonata não corre risco de morte. O jogador está em coma induzido e em observação para efeito da medicação aplicada nas queimaduras, que segundo Jasiel, o fizeram perder muito tecido na região dos braços, do peito e das costas.

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