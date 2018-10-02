Faltou quorum na última sessão da Assembleia antes das eleições

Plenário da Assembleia Legislativa Crédito: Rafael Monteiro de Barros

A última sessão da Assembleia Legislativa do Espírito Santo antes das eleições registrou falta de quorum para votação de matérias que estavam na pauta. Durante o período eleitoral, segundo alguns deputados, tem sido comum que as sessões fiquem esvaziadas. Dos 30 parlamentares, 29 são candidatos a algum cargo nas eleições deste ano.

Estavam na Ordem do Dia a votação de um veto parcial a um projeto de lei, de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a apresentação prévia do selo GNV do INMETRO no abastecimento de Gás Natural Veicular, pelos postos de abastecimento de combustível.

Além disso, estavam programadas as discussões do projeto de lei, do deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigação da instalação de grades, telas, redes ou outro meio de proteção contra os suicídios em toda extensão da Terceira Ponte, e do projeto de lei, de autoria de Doutor Hércules, que declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado os desfiles das Escolas de Samba.

Como não houve quorum para votação, a sessão seguiu para o grande expediente, com os deputados discursando no plenário da Casa de Leis. Uma segunda verificação de quorum foi pedida e, dessa vez, a sessão acabou caindo porque não havia parlamentares suficientes para continuar com os trabalhos.

Durante a sessão desta terça-feira (2), houve deputados que registraram presença e foram embora, outros que apenas registraram a presença após a verificação de quorum para efeito de votação e inversão da pauta e alguns que sequer compareceram à sessão.

No momento em que o deputado Marcelo Santos pediu a verificação de quorum, às 15h03, 14 registraram presença. Por isso, a votação de um veto acabou caindo, já que a quantidade mínima para isso é de 17 presentes.

Não foram à sessão desta terça os deputados Cláudia Lemos, Dary Pagung, Eliana Dadalto, Marcos Bruno e Theodorico Ferraço. Gilsinho Lopes registrou presença no início da sessão, mas não permaneceu no plenário. Os deputados Da Vitória, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Gildevan Fernandes, Janete de Sá, Luzia Toledo, Pastor Marcos Mansur e Raquel Lessa registraram presença após a verificação de quorum para efeitos de votação ter sido encerrada.

Os deputados Dary Pagung e Theodorico Ferraço justificaram a ausência dizendo que estavam em agendas no interior; Eliana Dadalto preferiu não se manifestar; Marcos Bruno informou que teve que se ausentar para auxiliar a esposa em uma ocorrência policial; Cláudia Lemos e Sandro Locutor não foram localizados pela reportagem.

Em relação àqueles que se ausentaram ou registraram presença apenas após a verificação de quorum, o deputado Gilsinho Lopes informou que se ausentou para ir ao médico; Janete de Sá teve um derrame em um dos olhos e, por isso, acabou chegando ao plenário após a verificação do quorum para fins de votação.

Da Vitória respondeu que marcou presença antes do início da sessão e estava realizando atendimento na sala ao lado quando foi solicitado a verificação de quórum, que é regimental. O parlamentarafirmou que paralisou o atendimento e foi marcar presença novamente, porém a sessão já estava sem quorum para votação do veto.

Os deputados Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Gildevan Fernandes, Luzia Toledo, Pastor Marcos Mansur e Raquel Lessa não explicaram o motivo de terem registrado presença após a verificação.

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi demanda para informar o balanço de faltas dos deputados que são candidatos, desde o dia 15 de agosto; quais seriam as justificativas para as faltas; o que acontece com os faltosos; e qual o balanço de deputados que são candidatos e cometeram conduta vedada na Assembleia, como distribuição de material de campanha no local.

Por meio de nota, o Legislativo Estadual informou que “o artigo 305 do Regimento Interno da Ales prevê que cada deputado ou deputada pode ter até três ausências justificadas às sessões ordinárias, por mês, para atendimento de atividades parlamentares fora do âmbito da Assembleia Legislativa.”

A nota acrescenta que, “ainda pelo Regimento, no artigo 289, o parlamentar que não comparecer à sessão ordinária terá descontado um trinta avos do respectivo subsídio mensal, salvo se licenciado ou com ausência justificada.”