A vacina pentavalente, indicada para imunização de crianças a partir de dois meses de idade, está em falta nas unidades de saúde da Grande Vitória. E não tem nem previsão para que a imunização seja normalizada.
A vacina previne uma série de doenças, como difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. De acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde, a injeção deve ser aplicada aos dois, quatro e seis meses de vida das crianças. Uma dose dela, em uma clínica particular, não sai nem um pouco barato: custa mais de R$ 250.
Falta vacina pentavalente nos postos de saúde da Grande Vitória
O engenheiro Maurício Rocha é um dos muitos pais que ficaram na mão na região metropolitana. Ele que tem uma filha de 5 meses, espera há um mês pela vacina.
"Tentei em Jardim Camburi. A menina lá disse que não tem. Mais de um mês que não tem a penta. A vacina que estou tentando para a minha filha é do 4° mês de idade. Desde que ela fez quatro meses, a gente está tentando, mas não consegue. Ela já fez 5 meses e ainda não recebeu a vacina de quatro meses", reclama.
O Ministério da Saúde, que compra as vacinas, e as prefeituras, que fazem a gestão da dose, admitem falhas na distribuição.
A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Vitória informou que a vacina do município é repassada pelo Estado e que está aguardando a chegada das doses. Serra afirmou que recebeu a última remessa de doses só em dezembro do ano passado e aguarda o Estado reabastecer as Unidades de Saúde, já que é a Secretaria Estadual de Saúde que repassa as vacinas compradas pelo Ministério da Saúde.
Vila Velha disse que as doses da vacina estão acabando e que já fez o pedido ao Ministério, mas não há previsão para reposição do estoque.
A Coordenação do Programa Estadual de Imunizações, da Sesa, garantiu que repassou as doses da vacina pentavalente que foram enviadas pelo Ministério da Saúde. Já o Ministério alega que houve uma mudança na temperatura em que estavam armazenadas as doses do estoque. Com isso, mais 10,3 milhões de doses desta vacina dependem da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para serem usadas. A Organização Panamericana de Saúde (OPAS) já atestou que as vacinas estão em condição de uso, mas a Anvisa ainda não fez a liberação.