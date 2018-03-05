Falta vacina pentavalente nos postos de saúde da Grande Vitória

Bebê sendo vacinado. Falta vacina no ES Crédito: Reprodução/Shutterstock

A vacina pentavalente, indicada para imunização de crianças a partir de dois meses de idade, está em falta nas unidades de saúde da Grande Vitória. E não tem nem previsão para que a imunização seja normalizada.

A vacina previne uma série de doenças, como difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. De acordo com o calendário vacinal do Ministério da Saúde, a injeção deve ser aplicada aos dois, quatro e seis meses de vida das crianças. Uma dose dela, em uma clínica particular, não sai nem um pouco barato: custa mais de R$ 250.

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O engenheiro Maurício Rocha é um dos muitos pais que ficaram na mão na região metropolitana. Ele que tem uma filha de 5 meses, espera há um mês pela vacina.

"Tentei em Jardim Camburi. A menina lá disse que não tem. Mais de um mês que não tem a penta. A vacina que estou tentando para a minha filha é do 4° mês de idade. Desde que ela fez quatro meses, a gente está tentando, mas não consegue. Ela já fez 5 meses e ainda não recebeu a vacina de quatro meses", reclama.

O Ministério da Saúde, que compra as vacinas, e as prefeituras, que fazem a gestão da dose, admitem falhas na distribuição.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Vitória informou que a vacina do município é repassada pelo Estado e que está aguardando a chegada das doses. Serra afirmou que recebeu a última remessa de doses só em dezembro do ano passado e aguarda o Estado reabastecer as Unidades de Saúde, já que é a Secretaria Estadual de Saúde que repassa as vacinas compradas pelo Ministério da Saúde.

Vila Velha disse que as doses da vacina estão acabando e que já fez o pedido ao Ministério, mas não há previsão para reposição do estoque.