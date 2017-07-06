Falta de verba vai prejudicar operações em feriados prolongados

O corte de verbas na Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai prejudicar as operações de fiscalização reforçada, em feriados prolongados, nas BRs 262 e 101, que ligam Vitória às capixabas Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A afirmação é do superintendente da PRF-ES, inspetor Willis Lyra. Em nota divulgada na noite de terça-feira (04), a corporação informou que haverá diminuição do patrulhamento com viaturas, suspensão de resgates aéreos e fechamento de unidades pelo país.

O impacto negativo nas operações em feriados, por parte da PRF-ES, já poderá ocorrer na Operação Sete de Setembro. Neste ano, o feriado será em uma quinta-feira. A PRF-ES está muito preocupada, pois a BR 262, por exemplo, é um importante corredor viário para turistas mineiros em busca das praias no litoral capixaba.