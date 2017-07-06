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Falta de verba vai prejudicar operações em feriados prolongados

Afirmação é do superintendente da PRF-ES, inspetor Willis Lyra

Publicado em 06 de Julho de 2017 às 10:33

Publicado em 

06 jul 2017 às 10:33
Movimentação no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-262 Crédito: Vitor Jubini | A Gazeta
O corte de verbas na Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai prejudicar as operações de fiscalização reforçada, em feriados prolongados, nas BRs 262 e 101, que ligam Vitória às capixabas Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A afirmação é do superintendente da PRF-ES, inspetor Willis Lyra. Em nota divulgada na noite de terça-feira (04), a corporação informou que haverá diminuição do patrulhamento com viaturas, suspensão de resgates aéreos e fechamento de unidades pelo país. 
O impacto negativo nas operações em feriados, por parte da PRF-ES, já poderá ocorrer na Operação Sete de Setembro. Neste ano, o feriado será em uma quinta-feira. A PRF-ES está muito preocupada, pois a BR 262, por exemplo, é um importante corredor viário para turistas mineiros em busca das praias no litoral capixaba.
FLASH 2 - Kaique Dias - 06-07-17~1

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