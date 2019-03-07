Estacionamento do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

O Convento da Penha, em Vila Velha, é um dos principais pontos turísticos do Espírito Santo e recebe milhares de visitantes todos os dias. Muitos daqueles que vão o Convento são idosos ou deficientes físicos - pessoas que precisam de uma atenção especial quando o assunto é mobilidade. Mas esse mesmo grupo de pessoas está insatisfeito com a administração do santuário quando o assunto é a destinação de vagas exclusivas para idosos ou deficientes físicos no estacionamento do Campinho.

Your browser does not support the audio element. Falta de vagas reservadas para deficientes incomoda fiéis no Convento

O aposentado Aderson Salazar Porto, de 64 anos, sofre com as sequelas da paralisia infantil e usa cadeiras de rodas para se movimentar. Ele afirma que tem o costume de ir ao Convento três vezes por ano, mas tem encarado dificuldades nos últimos meses. Aderson afirma que as duas vagas exclusivas para deficientes foram excluídas do estacionamento do Campinho do Convento e se tornaram vagas para o serviço de vans, que leva os fiéis até o alto do santuário. O cadeirante afirma que reclamou da situação, mas que não foi ouvido.

"Tem bastante tempo, eu reclamei na época, mas não deram importância. Não dão importância para a gente. Não tem vaga para deficiente e não tem vaga para idoso, só tem vaga comum", reclamou Aderson.

A reportagem da CBN Vitória visitou o Campinho do Convento, na manhã desta quinta-feira (7), e não encontrou vagas de estacionamentos reservadas para idosos ou cadeirantes. Na opinião do turista Ronaldo Fontes, as vagas exclusivas para as pessoas com menos mobilidade são essenciais.

"É natural que tem que ter. A princípio, é lei. O ambiente também exige isso. A maioria das pessoas que vem aqui não é tão jovem. É preciso observar que olhem esse lado da necessidade e que volte a ter essas vagas", opinou o visitante.

A aposentada Oneida da Rocha Fontes é sogra do turista Ronaldo e ficou surpresa ao saber que o local não tinha vagas exclusivas para idosos ou deficientes. Ela tem dificuldades para andar, precisa do apoio de muleta e diz que não sabe o que iria fazer se não encontrasse vagas disponíveis para desembarcar. "Não sei, eu iria voltar com o carro para casa. Iria colocar o carro onde?", perguntou a aposentada.

A Lei Brasileira de Inclusão/Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) prevê que a reserva de vagas para veículos que transportam pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade é obrigatória. Também garante que as vagas devem existir em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas e que as mesmas devem estar localizadas próximas aos acessos de circulação de pedestres, e devem estar devidamente sinalizadas.

A lei prevê ainda que o número de vagas deve equivaler a 2% (dois por cento) do total, garantida, no mínimo, 1 (uma) vaga com as especificações de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes de acessibilidade.

Já a Lei nº 10.741, de 2003, sobre o Estatuto do Idoso, em seu artigo 41 diz que é assegurada a reserva, para os idosos, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso.