Com o cancelamento de 29 convênios que haviam sido firmados com 25 prefeituras por parte do Estado, há grande possibilidade de que obras que já foram iniciadas fiquem paralisadas, de acordo com a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes). Os municípios que já receberam uma parte do repasse não receberão novas transferências, pois os contratos foram considerados irregulares pela Procuradoria Geral do Estado (PGE).Dos 29 convênios, apenas quatro ainda não haviam recebido nenhuma quantia que estava programada. Os outros 25 contratos já haviam recebido alguma verba. Os municípios que ainda não tenham executado nenhuma parte da obra têm de devolver os recursos, de acordo com a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

Your browser does not support the audio element. Falta de repasses do Estado vai resultar em obras paradas em 25 municípios

'Paradeira'

Já aqueles que já iniciaram os serviços deverão fazer a prestação de contas junto ao Ministério Público (MP) e o Tribunal de Contas (TC). De acordo com o presidente da Amunes, Dalton Perim, como os municípios também passam por dificuldades financeiras, é possível que não consigam arcar com o que estava prometido pelo Estado, fazendo com que as obras tenham que parar.

“Após devolver o recurso de um convênio que não foi iniciado será necessário se organizar e tentar outra alternativa. Inclusive não é a primeira vez que acontece isso. O mais grave são essas obras que já tiveram início, que já têm um percentual de recursos aplicados. A possibilidade dessa obra ficar inacabada, e não poder ser utilizada, ou não se transformar em alternativa para a administração, é o cenário mais grave”, declarou à Rádio CBN Vitória.

Dois contratos na Grande Vitória

Inclusive, em 22 dos 29 convênios, o valor integral da obra seria repassado pelo Estado, sem contrapartida do município. Na Grande Vitória, há dois contratos em Cariacica que estão entre os convênios cancelados, que eram de drenagem e pavimentação em ruas dos bairros Cariacica Sede, Porto de Santana, Porto Novo e Flexal I. Juntos, eles deixarão de receber R$ 5,5 milhões.