Falta de radar em rodovia gera temor do aumento de acidentes

Radares: Bolsonaro suspendeu a instalação de novos equipamentos Crédito: Vitor Jubini

A suspensão da instalação de radares nas rodovias federais repercutiu mal entre especialistas e parentes de vítimas de acidente: há o temor de que o número de acidentes cresça sem essa fiscalização contra motoristas que dirigem com a velocidade acima do permitido. Um total de 280 equipamentos que fariam a fiscalização nas estradas federais que percorrem o Espírito Santo teve a sua instalação suspensa a partir da decisão do presidente Jair Bolsonaro.

Wenderson da Silva, morador de Nova Esperança, em Cariacica, perdeu a mãe, no mês passado, atropelada na rodovia do Contorno Crédito: Caíque Verli

O comerciante Wenderson da Silva, morador de Nova Esperança, em Cariacica, perdeu a mãe, no mês passado, atropelada na rodovia do Contorno por um veículo supostamente em alta velocidade. Ele comentou que um radar no local poderia ter ajudado a evitar a tragédia.

"O radar ameniza essa situação. Porque com certeza, pela forma que o carro bateu na minha mãe, se tivesse o radar ali ele obedeceria. A pessoa não estava com a velocidade permitida na rodovia", ressaltou.

O argumento do governo é de que os radares são utilizados para manter uma indústria de multas. O especialista em trânsito Ronaldo Gaudio, que é contra essa suspensão, critica o argumento, mas pontua também que não basta só punir: é preciso investir em educação no trânsito.

"Costumo dizer que a matéria prima da indústria de multa é o infrator. Então, não havendo infrator, não terá matéria-prima e essa indústria de multa será descaracterizada. O que aumenta, do meu ponto de vista, essa indústria de multa é por só termos punição", opinou.

A maior parte dos radares cuja instalação foi suspensa iria para rodovias onde o número de ocorrências é elevado. Os equipamentos fariam a fiscalização em trechos com maior quantidade de acidentes ou de feridos.