Falta de radar em rodovia gera temor do aumento de acidentes

A suspensão da instalação de radares nas rodovias federais repercutiu mal entre especialistas e parentes de vítimas de acidente: há o temor de que o número de acidentes cresça sem essa fiscalização contra motoristas que dirigem com a velocidade acima do permitido. Um total de 280 equipamentos que fariam a fiscalização nas estradas federais que percorrem o Espírito Santo teve a sua instalação suspensa a partir da decisão do presidente Jair Bolsonaro.
O comerciante Wenderson da Silva, morador de Nova Esperança, em Cariacica, perdeu a mãe, no mês passado, atropelada na rodovia do Contorno por um veículo supostamente em alta velocidade. Ele comentou que um radar no local poderia ter ajudado a evitar a tragédia.
"O radar ameniza essa situação. Porque com certeza, pela forma que o carro bateu na minha mãe, se tivesse o radar ali ele obedeceria. A pessoa não estava com a velocidade permitida na rodovia", ressaltou.
O argumento do governo é de que os radares são utilizados para manter uma indústria de multas. O especialista em trânsito Ronaldo Gaudio, que é contra essa suspensão, critica o argumento, mas pontua também que não basta só punir: é preciso investir em educação no trânsito.
"Costumo dizer que a matéria prima da indústria de multa é o infrator. Então, não havendo infrator, não terá matéria-prima e essa indústria de multa será descaracterizada. O que aumenta, do meu ponto de vista, essa indústria de multa é por só termos punição", opinou.
A maior parte dos radares cuja instalação foi suspensa iria para rodovias onde o número de ocorrências é elevado. Os equipamentos fariam a fiscalização em trechos com maior quantidade de acidentes ou de feridos.
Os equipamentos iriam para as oito rodovias federais. Só a BR 262 receberia 129 equipamentos. Dentre as BRs que percorrem o Estado, ela fica em segundo lugar em número de acidentes, tendo registrado 570 no ano de 2018. Para a BR 101 seriam destinados 19 equipamentos. Em todo o país, foi suspensa a instalação de um total de 8.015 equipamentos, englobando tanto novos quanto a renovação dos já existentes.