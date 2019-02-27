Falta de pessoal faz com que corpos sejam congelados até a perícia

Serviço de remoção de corpos, feito pela Polícia Civil Crédito: Patricia Scalzer

Além do luto de perder um parente querido, famílias de pessoas mortas em algumas cidades do interior do Espírito Santo ainda precisam lidar com a angústia causada pela demora no recolhimento do corpo nos locais de crimes. Por conta da falta de motoristas para conduzir os carros da Polícia Civil, o serviço de remoção de corpos chegou a ser interrompido em algumas localidades e só acontece quando veículos de cidades vizinhas fazem a remoção.

Em cidades como Colatina, Linhares e São Mateus, motoristas das prefeituras foram cedidos para a Polícia Civil e dirigem os veículos de remoção. Agentes da Polícia Civil também afirmam que a eventual ausência de médicos legistas no Serviço Médico Legal de Cachoeiro Itapemirim, Linhares ou Colatina faz com que corpos tenham que ser até congelados à espera de perícia ou serem transportados por vários quilômetros para serem periciados no Departamento Médico Legal, em Vitória. Esses casos foram relatos durante a reunião da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, na última segunda-feira (25).

Em Colatina, maior cidades da Região Noroeste do Espírito Santo, policiais civis afirmam que apenas um motorista era responsável por dirigir o carro de remoção de corpos. O homem é um funcionário cedido pela prefeitura da cidade. Nos dias de folga do motorista, a remoção era mais demorada, porque era necessário o atendimento de municípios vizinhos. Em alguns casos, existem relatos que até carros de funerárias foram usados para fazer as remoções. Em Barra de São Francisco, também na região Noroeste, o serviço de remoção foi interrompido porque os três peritos que atuavam na área deixaram a Polícia Civil e não foram substituídos.

O problema da falta de motoristas também afeta a região Serrana do estado. A cidade de Venda Nova do Imigrante tinha um motorista cedido pela prefeitura da cidade, mas o serviço foi interrompido. Em casos de mortes na cidade, a remoção depende de veículos que saem de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

No Norte do Estado, foram feitos relatos de que corpos recolhidos em São Mateus passaram a noite na cidade e só na manhã seguinte foram levados para o Serviço Médico Legal de Linhares, porque o motorista da prefeitura não iria fazer o transporte durante a noite.

Em situações normais de atuação, membros da Polícia Civil afirmam que os veículos de remoção deveriam ser dirigidos por auxiliares de perito criminal. O sindicato da categoria e o Governo do Estado afirmam que o problema acontece por conta de uma defasagem no quadro de funcionários. O Sindicato da Polícia Civil afirma que a corporação tem 33 auxiliares de perito criminal e o número deveria ser de 98 auxiliares. Em relação a possível falta de médicos legistas, como foi relatado nas cidades de Cachoeiro, Linhares e Colatina, o sindicato afirma que a corporação atua com 40 médicos e deveria ter 80. Os números são baseados em um cálculo feito com a quantidade de habitantes do estado.

O presidente do Sindicato da Polícia Civil, Thadeu Nicolete, afirma que a remoção de corpos feita por pessoas sem o treinamento necessário, como acontece no caso de corpos removidos por funerárias, pode interferir até mesmo na investigação de crimes.

"Pode atrapalhar na resolução do crime. É quebra da cadeia de custódia. A prova material tem que vir da ponta até o arquivamento, para futuras consultas. Isso tudo obedece uma cronologia legalmente estipulada. Você não pode passar para terceiros, porque pode comprometer a resolução de um crime", opinou o perito.

DELEGADO-GERAL RECONHECE A FALTA DE MOTORISTA

Para que o problema da falta de motoristas nos carros de remoção seja resolvido e a população não sofra com a demora no atendimento, o delegado-geral da Polícia Civil no Espírito Santo, José Darcy Arruda, diz que apoia os convênios com as prefeituras e afirmou que alguns agentes aposentados da Polícia Civil voltarão à ativa para a condução dos veículos. Segundo Arruda, dois novos motoristas começaram esta semana a atuar no Norte do Estado.

"A Polícia Civil sabe das dores dos familiares em relação a essa situação (demora nas remoções) e ela faz de tudo para que isso seja minimizado. Quando isso ocorre, nós fazemos de tudo. Nós não deixamos que aquele corpo fique lá estendido no chão", declarou o delegado-geral da Polícia Civil.