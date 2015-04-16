Falta de passarela faz moradores protestam na BR-101, em Cariacica

Moradores dos bairros Mucuri e Vila Independência, em Cariacica, protestaram, na manhã desta quinta-feira (16), contra a falta de passarelas para a travessia de pedestres na BR-101, no trecho da Rodovia do Contorno. A reivindicação é antiga e tem causado a revolta de quem vive nos bairros, já que diversos acidentes foram registrados no local.

Os manifestantes bloquearam os dois sentidos da Rodovia do Contorno com pneus queimados. O trânsito ficou congestionado próximo ao trevo da Ceasa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a manifestação, que durou mais de duas horas e causou 5 quilômetros de fila de veículos. Segundo a PRF, três homens foram detidos por atear fogo em pneus.

Your browser does not support the audio element. Falta de passarela faz moradores protestarem na BR-101, Cariacica

Em 2014, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit-ES) informou que as passarelas seriam concluídas e entregues em setembro daquele ano. No entanto, já em abril de 2015, foram fincadas apenas as vigas de sustentação da passarela.

A comerciante Jéssica Amorim tem uma loja em frente à obra da passarela. Ela conta que muitos motoristas não respeitam a faixa, e a passarela é necessária. “Para atravessar aqui é bem perigoso, os motoristas passam rápido e fica difícil para o pedestre. Começaram a construir a passarela, mas só tem as vigas. Abriram uns buracos, colocaram essas vigas e não fizeram mais nada. A gente precisa dessa passarela”, contou.

Outro morador da região, o aposentado Celso da Cruz diz que sempre redobra o cuidado ao atravessar o trecho em questão devido aos riscos: “Aqui é bem perigoso, agora tem o semáforo e diminuiu o perigo, mas ainda é complicado. Precisamos da passarela, principalmente no começo da manhã e final da tarde, muita gente faz essa travessia".

Por meio de nota, o Dnit-ES informou que a passarela em questão tem previsão de ficar pronta em dois meses. Segundo o órgão, a estrutura da passagem de pedestres será metálica, formada por peças pré-moldadas, que estão sendo confeccionadas em uma fábrica. Por isso, explica o Dnit, a passarela só ganhará forma na fase final, já na montagem.