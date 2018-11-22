Falta de estrutura portuária limita a chegada de cruzeiros em Vitória

Transatlântico Seabourn Quest, vindo de Miami (EUA), atracou no Porto de Vitória em 2017 Crédito: Divulgação

O Espírito Santo vai passar mais um verão sem receber cruzeiros marítimos. A capital já chegou a receber 36 navios de passageiros em uma única temporada, porém, para os próximos meses, apenas um está confirmado.

A limitação de manobra dos navios no Porto de Vitória faz com que o Estado não entre na rota de escalas de cruzeiros nacionais e internacionais. Atualmente, o Porto de Vitória tem capacidade de atracação de navios de até 242 metros. Porém, a média dos cruzeiros é de aproximadamente 310 metros.

Your browser does not support the audio element. Falta estrutura portuária limita a chegada de cruzeiros em Vitória

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Paulo Renato Fonseca Junior, é de interesse das empresas fazer escalas em Vitória. O único impedimento é a estrutura para manobra dos navios. “As empresas querem incluir Vitória na programação. Elas precisam ter roteiros diferentes do que já acontece há anos”, disse.

Na temporada de 2010/11, mais de 30 cruzeiros fizeram escala na capital. Segundo o secretário, neste período, os navios eram menores e conseguiam atracar com facilidade em portos menores. Mas essas embarcações já saíram de linha. Agora, com a frota renovada, os navios de passageiros possuem mais de 300 metros, o que dificulta a escala em Vitória.

O comentarista de turismo da Rádio CBN Vitória, Edson Ruy, destacou que além da limitação do porto, a Terceira Ponte também se torna um empecilho para os novos navios. “Nossa baía tem profundidade, os navios passam, o problema é a altura. São navios com muitos andares e temos um problema com a nossa Terceira Ponte. Esses mega navios não entram na baía de Vitória.”

Para este verão, apenas um navio internacional confirmou escala na capital. O cruzeiro sairá dos Estados Unidos, vai passar por algumas cidades do país e quando estiver retornando, em março, fará uma escala em Vitória.

“São navios de luxo, 10 estrelas, mas com uma quantidade menor de cabines. Eles atendem, no máximo, 800 passageiros. São cabines de luxo, amplas, mas com poucos passageiros”, disse Paulo Renato.

De acordo com o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Leonardo Krohling, caso haja a confirmação de cruzeiros marítimos na Capital, o município está preparado para oferecer suporte aos passageiros, com orientação da guarda municipal, serviço de táxi no porto e informações turísticas.