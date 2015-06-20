Falta de energia deixa shopping fechado por duas horas

Clientes que foram ao Shopping Vila Velha na manhã deste sábado (20) foram surpreendidos com o estabelecimento fechado. A região ficou sem energia elétrica até o início da tarde por causa de um transformador de energia que estourou na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Divino Espírito Santo. Funcionários orientavam os clientes que o local só seria aberto ao público depois que a energia fosse restabelecida.O motorista Elcimar Lima foi até o local pagar algumas contas, mas não conseguiu entrar. Ele já esperava há mais de 30 minutos e o shopping continuava fechado. “Estava fechado quando cheguei e me informaram que era por causa de uma queda de energia”, disse à Rádio CBN Vitória.