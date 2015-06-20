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Falta de energia deixa shopping fechado por duas horas

Local ficou sem energia elétrica até o início da tarde por causa de um transformador de energia que estourou na região do bairro Divino Espírito Santo

Publicado em 20 de Junho de 2015 às 16:43

Publicado em 

20 jun 2015 às 16:43
Clientes que foram ao Shopping Vila Velha na manhã deste sábado (20) foram surpreendidos com o estabelecimento fechado. A região ficou sem energia elétrica até o início da tarde por causa de um transformador de energia que estourou na Rua Juscelino Kubitschek, no bairro Divino Espírito Santo. Funcionários orientavam os clientes que o local só seria aberto ao público depois que a energia fosse restabelecida.O motorista Elcimar Lima foi até o local pagar algumas contas, mas não conseguiu entrar. Ele já esperava há mais de 30 minutos e o shopping continuava fechado. “Estava fechado quando cheguei e me informaram que era por causa de uma queda de energia”, disse à Rádio CBN Vitória.
Falta de energia deixa shopping fechado por dias horas
A costureira Shirley Valverde levou as duas filhas para passear, mas até às 11h40 ela ainda estava na calçada do shopping. “Se demorar muito vou embora, não posso ficar muito tempo do lado de fora”, reclamou .
A assessoria de imprensa do shopping informou que foi aberto um chamado junto a fornecedora de energia para restabelecer o serviço. A EDP informou que, fatores externos como chuva e fortes ventos, ocorridos desde o dia anterior ao problema, ocasionaram interrupções no fornecimento de energia em diferentes pontos da região. No início da tarde o shopping foi aberto ao público.

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