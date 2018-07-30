Falta de banheiros, decks quebrados e buracos nas praias da GV

Faltam pouco menos de cinco meses para o verão, a estação que mais movimenta turistas no litoral da Grande Vitória, mas as praias da região estão deixando a desejar quando o assunto é a estrutura para receber os banhistas. Ao passar pelas duas principais praias de Vitória e de Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (30), foi possível encontrar buracos no calçadão, chuveiros quebrados e também reclamações de pessoas que frequentam as praias. A falta de banheiros foi o problema mais citado.
Na Praia de Camburi, em Vitória, buracos e madeiras quebradas colocam em risco os pedestres que passam perto dos decks do calçadão – locais com cobertura e bancos de madeira, onde muitas pessoas sentam para descansar e conversar. Alguns dos 28 chuveiros espalhados pela orla também não estão funcionando e os banhistas reclamam da falta de banheiros públicos na orla.
O engenheiro Miguel Rolim corre pelo calçadão da Praia de Camburi quase todos os dias e não está nada satisfeito com a infraestrutura do lugar.
Banhistas reclamam da falta de banheiros, decks quebradas e buracos nas praias
"Chuveiro que não funciona e os decks estão quebrados. Falta manutenção, a orla está meio largada", reclamou o frequentador de Camburi.
Já na Praia da Costa, em Vila Velha, as pessoas que andam no calçadão precisam encarar os buracos. Em alguns pontos o mato está grande, invade a calçada e atrapalha a passagem das pessoas. Além disso, vários chuveiros estão com problemas e algumas lixeiras estão quebradas.
O empresário Thiago Santos leva os filhos à praia todos os dias pela manhã e reclama que a situação é ruim.
"Os chuveiros precisam melhorar, porque tem um descaso. O calçadão está abandonado, com buracos. Nossas estradas (também estão ruins). A Gil Veloso (avenida) tem bastante buraco, a via é bem irregular. Isso gera muito transtorno", reclamou o morador de Vila Velha.
Apesar da constatação dos problemas em Vitória, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, afirmou que a prefeitura faz manutenção de rotina nos decks e chuveiros das praias. Sobre as reclamações de falta de banheiros, Krohling orientou que os banhistas devem procurar os banheiros dos quiosques. No entanto, os banheiros sempre estarão fechados quando o quiosque não estiver funcionando.
Em Vila Velha, a secretária de serviços urbanos, Marizete de Oliveira Silva, afirmou que a prefeitura faz um trabalho contínuo de limpeza e organização nas praias. No último verão a prefeitura instalou 33 banheiros na orla. A quantidade para o próximo verão ainda não está definida.
A prefeitura da Serra informou que as praias da cidade estão revitalizadas e com calçadas prontas. Manutenções serão feitas antes e durante o verão. Novos chuveiros também serão instalados. A Praia de Jacaraípe recebeu a instalação de 77 novas luminárias de LED, 67 novos postes e 134 projetores na orla.