Falta de banheiros, decks quebrados e buracos nas praias da GV

Odinaldo de Carvalho com a neta Liz Loyola passando por deck danificado em Camburi Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Faltam pouco menos de cinco meses para o verão, a estação que mais movimenta turistas no litoral da Grande Vitória, mas as praias da região estão deixando a desejar quando o assunto é a estrutura para receber os banhistas. Ao passar pelas duas principais praias de Vitória e de Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (30), foi possível encontrar buracos no calçadão, chuveiros quebrados e também reclamações de pessoas que frequentam as praias. A falta de banheiros foi o problema mais citado.

Na Praia de Camburi, em Vitória, buracos e madeiras quebradas colocam em risco os pedestres que passam perto dos decks do calçadão – locais com cobertura e bancos de madeira, onde muitas pessoas sentam para descansar e conversar. Alguns dos 28 chuveiros espalhados pela orla também não estão funcionando e os banhistas reclamam da falta de banheiros públicos na orla.

O engenheiro Miguel Rolim corre pelo calçadão da Praia de Camburi quase todos os dias e não está nada satisfeito com a infraestrutura do lugar.

Your browser does not support the audio element. Banhistas reclamam da falta de banheiros, decks quebradas e buracos nas praias

"Chuveiro que não funciona e os decks estão quebrados. Falta manutenção, a orla está meio largada", reclamou o frequentador de Camburi.

Já na Praia da Costa, em Vila Velha, as pessoas que andam no calçadão precisam encarar os buracos. Em alguns pontos o mato está grande, invade a calçada e atrapalha a passagem das pessoas. Além disso, vários chuveiros estão com problemas e algumas lixeiras estão quebradas.

O empresário Thiago Santos leva os filhos à praia todos os dias pela manhã e reclama que a situação é ruim.

"Os chuveiros precisam melhorar, porque tem um descaso. O calçadão está abandonado, com buracos. Nossas estradas (também estão ruins). A Gil Veloso (avenida) tem bastante buraco, a via é bem irregular. Isso gera muito transtorno", reclamou o morador de Vila Velha.

Apesar da constatação dos problemas em Vitória, o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling, afirmou que a prefeitura faz manutenção de rotina nos decks e chuveiros das praias. Sobre as reclamações de falta de banheiros, Krohling orientou que os banhistas devem procurar os banheiros dos quiosques. No entanto, os banheiros sempre estarão fechados quando o quiosque não estiver funcionando.

Em Vila Velha, a secretária de serviços urbanos, Marizete de Oliveira Silva, afirmou que a prefeitura faz um trabalho contínuo de limpeza e organização nas praias. No último verão a prefeitura instalou 33 banheiros na orla. A quantidade para o próximo verão ainda não está definida.