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Falta d'água deixa pacientes sem atendimento no PA da Praia do Suá

A reportagem da CBN esteve no local, que estava lotado durante o início da tarde.

Publicado em 27 de Março de 2018 às 16:08

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 mar 2018 às 16:08
PA da Praia do Suá fica lotado Crédito: Caíque Verli
A falta d'água deixou o PA da Praia do Suá, em Vitória, com o atendimento prejudicado e com superlotação durante a manhã desta terça-feira (27). Moradores contaram que o local estava sem água desde a noite dessa segunda.
Falta dágua deixa pacientes sem atendimento no PA da Praia do Suá
A reportagem da CBN esteve no local, que estava lotado durante o início da tarde. Moradores contaram que estavam há mais de quatro horas à espera por atendimento no posto.
Uma dessas pessoas, uma doméstica de 40 anos, que pediu para não ser identificada, contou que sentia fortes dores no peito e, mesmo assim, teve que aguardar muito tempo.
"Muita dor de cabeça, chegando a dar fisgada. Atormenta principalmente a dor no peito. Dói demais e estou aqui desde cedo. Eles falaram que falta água", disse.
Por nota, a Prefeitura afirmou que a falta de água tinha sido resolvida pela Cesan antes do meio-dia. No entanto, profissionais continuaram relatando o problema de superlotação. O Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Espírito Santo repudiou a situação do posto, afirmando que os trabalhadores estão sendo obrigados a trabalhar em condições que colocam em risco pacientes, médicos e enfermeiros.
Cesan
A Cesan informou que não realizou nenhuma manutenção na rede de abastecimento na região do PA nesta semana. Disse que, após ser acionada, uma equipe da Companhia esteve no local e verificou que o registro do hidrômetro do cliente estava fechado, bloqueando a passagem de água. Ao abrir o registro, a água retornou normalmente.

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