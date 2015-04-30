Falta até papel para fazer boletim de ocorrência em delegacias

Imagine um crime investigado, solucionado, com suspeitos presos e, na hora de transcrever depoimentos, o trabalho parar por falta de papel? Acredite: essa é a realidade em delegacias do Espírito Santo. O corte de verbas do Governo do Estado não poupou sequer os materiais de escritório da Polícia Civil, onde tudo falta e o dinheiro acaba saindo do bolso de delegados e investigadores. Cortes de combustível, material de limpeza, manutenção de equipamentos e restrições no uso de celulares são apenas alguns dos relatos.

As tesouradas tem comprometido o andamento das atividades da instituição e provocado um colapso no sistema, segundo o delegado Rodolfo Laterza, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Espírito Santo (Sindepes). "A Polícia Civil trabalha fundamentalmente com produção de informação documentada. Isso acarreta em colapso de diversas unidades policiais. São questões fundamentais para o funcionamento de qualquer estrutura de repartição pública. Somos obrigados a promover improvisos, o que acaba afetando o rendimento do trabalho do profissional. Imagina os policiais serem obrigados a pagar do próprio bolso papel e manutenção de ar-condicionado? É muito preocupante", explicou.

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A maior lacuna é registrada nas delegacias do interior do Estado, segundo Laterza. Mas as unidades da Grande Vitória não fogem do problema, inclusive as especializadas. A falta de materiais essenciais para o trabalho, promove uma relação de camaradagem entre unidades próximas.

A reportagem pôde constatar a situação curiosa entre duas delas: na Delegacia de Turismo (Deptur) falta impressoras; já na Delegacia Fazendária há a carência de papel. Ambas ficam no Edifício Valia, no Centro de Vitória. Quando é necessário, funcionários da Deptur vão até o terceiro andar, onde fica a Fazendária, e trocam um pacote de papel A4 por impressões.

Essa ajuda não se restringe apenas a colegas de instituição. A internet também não foi poupada dos cortes. Pelo menos 40 delegacias foram afetadas com a suspensão de conexões ou a diminuição da velocidade da rede. Para trabalhar, investigadores recorrem a internet de vizinhos, segundo Laterza. "Olha que humilhante, tem casos que o vizinho ajudou na provisão de internet. Casos do comércio local resolver bancar a internet. É um absurdo, uma vergonha. O cidadão já paga impostos e ainda tem que pagar a internet da polícia à título de solidariedade", relata.

Nas delegacias percorridas pela reportagem, os relatos são preocupantes. Sem internet boa no trabalho, policiais carregam inquéritos para usar a conexão de casa. O prazo dado pela Chefia da Polícia Cvil para restabelecer a internet, segundo Laterza, era de 30 dias.

Falta também gasolina. A cota estabelecida para o uso do combustível é de R$ 500 mensais o que afeta o cumprimento de intimações e investigações na rua. É o que destaca Jorge Emílio Silva, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol). "Não tem como policial sair para fazer investigação. Não tem cota de combustível. Se precisar viajar e ir para o interior, não tem como. Não pode pagar do próprio bolso. Fica difícil trabalhar sem as mínimas e necessárias condições", observa.

O uso de telefone celular também ficou restrito. Com o fim do contrato com a terceirizada, faltam ainda materiais de limpeza, papel higiênico e até água. A manutenção de ar-condicionado é bancada pelos policiais.

A Chefe da Polícia Civil, Gracimere Gaviorno, nega as acusações. No caso da internet, ela afirma que a suspensão ocorreu em apenas 16 unidades para readequação de links contratados, mas que na última sexta-feira (24), foi realizado um pedido de religamento. Informou ainda que essas delegacias foram beneficiadas com modem 3G durante o período de suspensão. Ela ainda nega cortes no contrato de limpeza, sob alegação de mais readequações de contratos. Gracimere também afirma desconhecer problemas de falta de material. "São inverdades. Nós temos um serviço de material e zeladoria em que o policial pode fazer a requisição e pegar o esse material. Não procede essa informação", esclareceu.

Sobre a cota de gasolina, a Chefe da Polícia Civil, afirmou que economia de gasolina são feitas desde sempre e que a cota pode ser remanejada. "A Polícia Civil já há muito tempo faz o dever de casa no sentido de ter controle da nossa frota e consumo de combustível. Temos responsabilidade com o dinheiro público. Existem delegacias que tem nove viaturas para sete policiais. Então, é uma questão só de distribuir a cota de combustível, que não é nova. A cota é diferenciada conforme a demanda da unidade. Sempre que é necessário, essa cota é suplementada pelo Departamento de Administração Geral", afirmou.

Quanto a maquinário, 2 mil computadores e 150 noteboooks foram comprados para as delegacias. A reportagem voltou a contactar as fontes da Polícia Civil que reafirmaram continuar sem internet. Informaram ainda que as requisições de materiais não são atendidas.