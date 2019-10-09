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Registro falso

Falso veterinário é preso após denúncia de sequela em animal no ES

Na casa do suspeito a polícia encontrou anestésicos de uso controlado e restrito, instrumentos cirúrgicos, receitas e cartões de vacina com carimbos e assinaturas dele

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 14:42

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 out 2019 às 14:42
Material apreendido na casa de suspeito de se passar por médico veterinário na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem que se passava por veterinário foi preso nesta terça-feira (08) no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. As investigações tiveram início após uma denúncia da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa de que um animal atendido pelo falso médico teria sofrido sequelas decorrentes do tratamento aplicado.
Falso veterinário é preso após denúncia de sequela em animal no ES
A denúncia resultou em um mandado de busca e apreensão que foi cumprido na casa do suspeito na manhã desta terça (08). Lá foram apreendidos anestésicos de uso controlado e restrito para médicos veterinários, instrumentos cirúrgicos, receitas e cartões de vacina com carimbos e assinaturas do suspeito, que identificavam o indivíduo como médico veterinário, com registro no conselho de classe do Rio Grande do Norte.
No entanto, o registro é falso, segundo a polícia. As buscas foram acompanhadas pelos fiscais do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).
O suspeito foi autuado em flagrante por crime de falsidade ideológica. Ainda serão investigados outros crimes, como maus-tratos e exercício ilegal da profissão. De acordo com a Polícia, o suspeito confirmou, em depoimento, que realizava atendimentos se apresentando como médico veterinário há cerca de três meses, e que não tinha consultório. As consultas ocorriam nas casas dos pacientes.
Orientações Segundo o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, os donos de animais de estimação precisam ter atenção quando precisarem de atendimento médico para os bichos.
"Sempre que levar seu pet a um atendimento médico, é importante solicitar o registro do profissional e, principalmente, confirmar a veracidade do registro junto ao conselho de classe. Em caso de suspeita, o tutor do animal deve prestar uma queixa diretamente ao conselho e, se houver confirmação de prática ilegal, registrar o Boletim de Ocorrência em qualquer delegacia", disse.

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