A Polícia Civil prendeu a falsa babá que roubou vários objetos em uma residência de Jardim Camburi, Vitória, e fugiu deixando um bebê de um ano sozinho na residência. Pollyana da Vitória Vicente, de 27 anos, foi detida nesta sexta-feira (09), em Laranjeiras, Serra. Com ela, a polícia encontrou os objetos levados da casa da microempresária que a contratou. Na delegacia, a falsa babá chorou e disse estar arrependida.Pollyana começou a trabalhar na casa da microempresária, 36 anos, na última terça-feira (06), após ela colocar um anúncio na internet oferecendo uma emprego de babá. Quando a microempresária saiu para levar o carro na oficina, Pollyana roubou um relógio, perfumes importados e joias e depois fugiu. O bebê ficou sozinho na residência.
Falsa babá que furtou patrões e abandonou bebê em serviço chora e diz estar arrependida após prisão
Antes de começar a trabalhar como babá, Pollyana furtou a residência de uma mulher que tinha alugado uma quitinete para ela. Segundo a delegada titular da Delegacia de Jardim Camburi, Claudia Dematté, a falsa babá foi presa na manhã desta sexta, após ligar para a microempresária e marcar um encontro.“Foi divulgada uma foto dela na imprensa e nas redes sociais, ela com medo disso, ligou para uma das vítimas e nós pedimos para a vítima marcar um encontro com ela. Pollyana pensou que a vítima iria sozinha, mas a equipe da Delegacia de Jardim Camburi foi junto e foi feita a abordagem. Com ela foi encontrado objetos da vítima de Jardim Camburi e Bairro de Fátima”, contou à Rádio CBN.De acordo com delegada, Pollyana confessou que cometeu outros crimes. “Ela mesmo confessou na delegacia que ela já tinha praticado vários crimes nos municípios de Itarana, Santa Maria de Jetibá e Serra. Recentemente a falsa babá furtou um rapaz que ela estava namorando. Quando ele saiu de casa ela subtraiu um tablet. Também verificamos o roubo de cartões de crédito, que ela fez saques e agora isso tudo será apurado devidamente”, disse.Já na delegacia algemada, Pollyana, que tem um filho de seis anos, escondeu o rosto dentro da blusa para não mostrar o rosto. Ela chorou e disse estar arrependida. “Me arrependi, tanto que eu liguei para ela e pedi para ir para a delegacia”, declarou.A delegada acredita que novas vítimas devem procurar a delegacia nos próximos dias. Pollyana foi levada na tarde desta sexta para o Presídio de Viana. Ela vai responder pelos crimes de furto qualificado – por abuso de confiança – e abandono de incapaz.