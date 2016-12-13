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Falha na distribuição da Petrobras deixa postos sem gasolina na Grande Vitória

Nesta terça-feira (13) em alguns estabelecimentos da capital e de Vila Velha, para não perder os clientes, proprietários colocaram a gasolina aditivada em promoção ou tentaram fazer com que os consumidores a substituíssem pelo álcool

Publicado em 13 de Dezembro de 2016 às 10:50

Publicado em 

13 dez 2016 às 10:50
Diversos postos de combustíveis da Grande Vitória estão sem gasolina ou com baixo estoque do produto. Nesta terça-feira (13) em alguns estabelecimentos da capital e de Vila Velha, para não perder os clientes, proprietários colocaram a gasolina aditivada em promoção ou tentaram fazer com que os consumidores a substituíssem pelo álcool.
Em um posto na região central de Vitória, a gasolina já está em falta desde a última sexta-feira (09). Com isso, não é possível conter o prejuízo, já que eles deixam de vender diariamente sete mil litros do produto. Segundo um gerente, a justificativa da BR Distribuidora é que o navio que traz a gasolina não conseguiu atracar no porto para que os caminhões sejam preparados para realizar as entregas.
Falha a distribuição da Petrobras deixa postos sem gasolina na Grande Vitória
Em outros estabelecimentos ao longo da Avenida Vitória, o problema também foi registrado. Os que ainda tinham o produto, estavam com o estoque em baixa. Em desses postos, a falta da gasolina comum fez com que o produto aditivado fosse colocado à venda com preço mais em conta para que os clientes não deixassem de abastecer. Ao todo, a equipe de reportagem da rádio CBN Vitória visitou 10 postos nos dois municípios.
O Sindipostos-ES afirmou, por meio de nota, que embora não seja possível precisar que existe falta generalizada nos postos, alguns revendedores estão com pouco estoque ou sem o produto. No entanto, o sindicato da categoria informa que não há justificativa ou posicionamento oficial por parte das distribuidoras ou da empresa de petróleo. A nota termina dizendo que revendedores e população ficam, como nos últimos anos, em uma situação de incertezas quanto ao que pode acontecer nos próximos dias.
OUTRO LADO
Em resposta ao questionamento da CBN, a Petrobras Distribuidora informou que está reforçando o transporte de combustível por via rodoviária, a partir de polos alternativos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, para solucionar pontuais atrasos na entrega a postos de sua bandeira no Espírito Santo.

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