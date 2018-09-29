Manifestantes fazem protesto contra Bolsonaro na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde deste sábado (29) Crédito: Carlos Alberto Silva

Mulheres, homens e crianças participaram do movimento "Mulheres Unidas contra Bolsonaro", neste sábado (29), em Vitória. O evento foi organizado pelas redes sociais e teve concentração na Praça do Papa, na Enseada do Suá. A uma semana das eleições, o grupo dirigia palavras de ordem contra o candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL). Segundo a organização, 15 mil pessoas participaram do ato. A Polícia Militar estimou em dois mil.

Your browser does not support the audio element. Faixas e cartazes contra Bolsonaro em protesto na Praça do Papa

Os participantes carregavam cartazes com frases como: "Ele Não", "Todos contra Bolsonaro" e "Mulheres contra o fascismo". Muitos foram vestidos com roupas nas cores lilás e roxa - que historicamente representam o movimento feminista em todo o mundo.

A psicóloga e garçonete Livia Fracalossi afirma que o protesto é apartidário Crédito: Patrícia Scalzer

A terapeuta naturista Zenilda Fernandes veio de Serra para participar do evento pois entende que o desrespeito com as mulheres passou de todos os limites. Outra preocupação dela são com os direitos já conquistados pela população. “Acreditávamos que o Brasil tinha uma democracia, mas percebemos uma ameaça muito grande”, afirmou.

A psicóloga e garçonete Livia Fracalossi acredita que com esse protesto as pessoas se conscientizem sobre os atos preconceituosos defendidos pelo candidato.

“É um protesto que não é nem de direita, nem de esquerda. É contra uma série de coisas que o Bolsonaro prega, que são muito graves para nós, nesse momento que vivemos”, contou.

Além da mulheres, muitos homens participaram do movimento. O professor de Educação Física, Jadson Nery, acompanhou a namorada, a assistente social Luana Dias, na manifestação. “É legal que as mulheres tenham se posicionado à frente desse movimento, mas acho que todos têm que se posicionar contra. Não tem como deixar para outro momento, é agora ou nunca”, declarou.

O publicitário Leonardo Pinheiro lamentou que o Espírito Santo ainda seja um estado com pessoas que espalham preconceitos. ". As pessoas do Espírito Santo são muito preconceituosas. Precisamos acabar com isso", disse.

PEDIDOS

Além dos manifestantes contra Bolsonaro, muitos políticos que disputam a eleição deste ano aproveitaram o evento para pedir voto. Haviam candidatos ao cargo de deputados estaduais e federais, senadores e ao governo do Estado. Também havia bandeiras de candidatos à presidência da República.

Durante as três horas de concentração, atividades culturais foram realizadas na Praça do Papa, de onde o movimento seguiu em caminhada até o monumento 360°, na Curva da Jurema, onde o evento foi finalizado por volta das 18h.