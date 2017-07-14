Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Trânsito

Faixa exclusiva de ônibus para acessar Terceira Ponte começa dia 30

Com a nova sinalização, o ônibus que vai de Vitória a Vila Velha pela Terceira Ponte deixará de passar pela Praça do Cauê

Publicado em 14 de Julho de 2017 às 17:20

Publicado em 

14 jul 2017 às 17:20
Crédito: TV Gazeta
A Prefeitura de Vitória promete que a faixa exclusiva para ônibus na avenida Desembargador dos Santos Neves vai começar a funcionar a partir do dia 30 de julho.
Com a nova sinalização, o ônibus que vai de Vitória a Vila Velha pela Terceira Ponte deixará de passar pela Praça do Cauê e entrará pela rua Dukla de Aguiar através da faixa exclusiva da Desembargador dos Santos Neves.
Segundo o secretário municipal de transporte, trânsito e infraestrutura urbana, Tyago Hoffmann, com a faixa, o trânsito vai fluir melhor na Praça do Cauê. Em entrevista à TV Gazeta, ele disse que houve uma boa aceitação de moradores e motoristas que passam pelo bairro.
"Nós começamos a obra, que é basicamente uma obra de pintura.Neste período, nós fizemos uma conversa com os moradores. Percebemos que há uma grande aceitação dessa mudança, contou.
Outra mudança prevista para ser implantada com a nova faixa exclusiva é o remanejamento do ponto de ônibus que fica na Rua Duckla de Aguiar, criando uma baia de ônibus na pista antes do acesso à rua Almirante Soído.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória
Imagem de destaque
Um alerta sobre o encolhimento industrial do Espírito Santo
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados